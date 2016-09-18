中博建设集团有限公司投资人招募公告林语堂眼中的国与民一念心之所向，无畏以往中国城市的不设防时代《中西文明的对照》
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 读书
·中博建设集团有限公司投资人招募公告
·林语堂眼中的国与民
·一念
·心之所向，无畏以往
·中国城市的不设防时代
·《中西文明的对照》
湖北日报电子版
----  
 
7 读书 2016.9.18 星期日
《中西文明的对照》
    湖北日报讯 作者：许倬云 
　　出版社：浙江文艺出版社

    “许倬云说历史”系列书是台湾史学家许倬云基于“全球大历史”史学视角的通俗历史讲座读本，纵深横阔，深入浅出，充满人类关怀。系列书一共五本，包括《大国霸业的兴废》《现代文明的成坏》《中西文明的对照》《文明变局的关口》《台湾四百年》。
    这是“许倬云说历史”系列的第三本。
    本书中，作者从全球大历史的视角，以两条主线分别勾勒出东西方文明发展的路线图：两者长期以来平行发展，也存在各自发展的“峰与谷”及转折点；最终，中国形成大一统国家，欧洲走向了列国并立，直至现代民族国家的形成。明清以来中国一落千丈，欧洲人则发现新大陆，开启了以工业革命为基础的现代文明。本书从地理环境、社会制度、思想文化等方面，以两相对照的方式剖析了两者的成败因缘，并指明了中华文明复兴可能面临的机遇与挑战。


   
　