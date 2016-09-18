查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 读书
·中博建设集团有限公司投资人招募公告
·林语堂眼中的国与民
·一念
·心之所向，无畏以往
·中国城市的不设防时代
·《中西文明的对照》
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 楚天主人
第5版 : 综合新闻
第6版 : 三农观察
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
中博建设集团有限公司投资人招募
·
林语堂眼中的国与民
·
一念
·
心之所向，无畏以往
·
中国城市的不设防时代
·
《中西文明的对照》
7
读书
2016.9.18 星期日
《中西文明的对照》
湖北日报讯 作者：许倬云
出版社：浙江文艺出版社
“许倬云说历史”系列书是台湾史学家许倬云基于“全球大历史”史学视角的通俗历史讲座读本，纵深横阔，深入浅出，充满人类关怀。系列书一共五本，包括《大国霸业的兴废》《现代文明的成坏》《中西文明的对照》《文明变局的关口》《台湾四百年》。
这是“许倬云说历史”系列的第三本。
本书中，作者从全球大历史的视角，以两条主线分别勾勒出东西方文明发展的路线图：两者长期以来平行发展，也存在各自发展的“峰与谷”及转折点；最终，中国形成大一统国家，欧洲走向了列国并立，直至现代民族国家的形成。明清以来中国一落千丈，欧洲人则发现新大陆，开启了以工业革命为基础的现代文明。本书从地理环境、社会制度、思想文化等方面，以两相对照的方式剖析了两者的成败因缘，并指明了中华文明复兴可能面临的机遇与挑战。