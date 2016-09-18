查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·中博建设集团有限公司投资人招募公告 ·林语堂眼中的国与民 ·一念 ·心之所向，无畏以往 ·中国城市的不设防时代 ·《中西文明的对照》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中博建设集团有限公司投资人招募 · 林语堂眼中的国与民 · 一念 · 心之所向，无畏以往 · 中国城市的不设防时代 · 《中西文明的对照》 7 读书 2016.9.18 星期日 《中西文明的对照》 湖北日报讯 作者：许倬云

出版社：浙江文艺出版社



“许倬云说历史”系列书是台湾史学家许倬云基于“全球大历史”史学视角的通俗历史讲座读本，纵深横阔，深入浅出，充满人类关怀。系列书一共五本，包括《大国霸业的兴废》《现代文明的成坏》《中西文明的对照》《文明变局的关口》《台湾四百年》。

这是“许倬云说历史”系列的第三本。

本书中，作者从全球大历史的视角，以两条主线分别勾勒出东西方文明发展的路线图：两者长期以来平行发展，也存在各自发展的“峰与谷”及转折点；最终，中国形成大一统国家，欧洲走向了列国并立，直至现代民族国家的形成。明清以来中国一落千丈，欧洲人则发现新大陆，开启了以工业革命为基础的现代文明。本书从地理环境、社会制度、思想文化等方面，以两相对照的方式剖析了两者的成败因缘，并指明了中华文明复兴可能面临的机遇与挑战。





