中博建设集团有限公司投资人招募公告林语堂眼中的国与民一念心之所向，无畏以往中国城市的不设防时代《中西文明的对照》
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 读书
·中博建设集团有限公司投资人招募公告
·林语堂眼中的国与民
·一念
·心之所向，无畏以往
·中国城市的不设防时代
·《中西文明的对照》
湖北日报电子版
----  
 
7 读书 2016.9.18 星期日
中国城市的不设防时代
    湖北日报讯 林颐

    中国“营国”规划的最早记载目前见于《诗经》。《绵》有云：“古公亶父，来朝走马。率西水浒，至于岐下。”《周礼》也有很多记载。比如：“惟王建国，辨方正位，体国经野，以为民极。”《周礼·考工记》最为详细：“匠人营国，方九里，旁三门……”这些文字传递一种印象，即都城有城墙，出入经城门。
    这也是我们对于中国古城的长期印象，但考古学家许宏却在近作《大都无城》中颠覆了传统的观念。《现代汉语词典》列出三种“城”的概念：一是“城墙”，二是“城墙以内的地方”，三是社会学意义的“城市”（跟“乡村”对立）。本书所说的“大都无城”取的是第一种含义，即没有城墙。或者，换种说法，指“大都无郭”。
    郭，《现代汉语词典》释义为“在城的外围加筑的一道城墙”。很明显，这是一项有关具体事物的讨论，即，中国早期城市有没有城墙。许宏说，从中国最早的广域王权国家——二里头，到汉代的两千余年间，绝大多数时间里都城是没有大城的，甚至可以说这一千多年是不设防的时代。真的是这样吗？
    考古学界其实早就注意到“大都无城”的现象。俞伟超、徐苹芳、杨宽等学者都勾画过早期都城发展的轮廓，特别是先秦到汉代都城制度的演变。不过皆针对个别现象进行分析，许宏概括总结了这些专家的意见，清楚点明了“无城”之缘由：“处于都城发展史早期阶段的防御性城郭的实用性，导致城郭的有无取决于政治、军事、地理等诸多因素，‘大都无城’的聚落形态应是这一历史背景的产物；而后起的、带有贯穿全城的大中轴线的礼仪性城郭，因同时具有权力层级的象征意义，才开启了汉代以后城、郭兼备的都城发展的新纪元。”
    许宏以倒叙的形式，从处于中国古代都城发展的关键期，而学术观点又分歧严重、论辩激烈的秦汉都城入手，逐渐向前追溯至二里头时代，剖析自己对中国早期城郭形态的认识。每个时代的都城和重要文化遗址，伴随着一张张剖面图的直观展现，以及许宏深入浅出的分析，我们的思维城墙也逐渐拆移。如何解释考古遗址不见外郭城垣的现状？或许可以归因于考古中的偶然因素，例如遗址发掘尚不够全面深入；城墙也许可能由于冲蚀与战乱而被毁弃。但换种思路，更合理的解释——本来就无城。
    二里头是“大都无城”的肇始。这一阶段的少量城址一般出现于军事前沿地区，如荥阳大师姑城址等。新砦聚落这样较大型的遗址，则基本摒弃了龙山时代普遍筑城的传统，代之以环壕作为主流防御体系。殷墟遗址群的洹北“城墙”令人疑窦丛生，细缕分析的结果，排除了这一遗址属于已开始夯筑的城墙基槽的可能性，应该仍然将其看做壕沟。春秋则是“大都无城”的孑遗。田建文把晋都新城的布局概括为：无郭城。秦都咸阳同样不见城郭，一直处于范围不断扩大的建设之中。在这段近千年的时间里，只有商代二里岗时期和战国因为军事局势高度紧张之需要，属于城郭并立的特殊时期。
    许宏在《何以中国》里说，方正的城圈追求中规中矩的布局，具有了表达宇宙观和显现政治秩序的意味。《大都无城》更加明确了城市规划与政治理念的关系。“王都采用无城之邑的形制，其实正有使教命流布畅达的象征意义。”从“无城”到“有城”，尤其是秦汉之际都市发展的剧变，正是一种稳定的秩序的建立，井井有条的中国城市特征从此一再被强调并被淋漓尽致地展示。


   
　