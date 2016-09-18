中博建设集团有限公司投资人招募公告林语堂眼中的国与民一念心之所向，无畏以往中国城市的不设防时代《中西文明的对照》
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 第7版 读书
·中博建设集团有限公司投资人招募公告
·林语堂眼中的国与民
·一念
·心之所向，无畏以往
·中国城市的不设防时代
·《中西文明的对照》
湖北日报电子版
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7 读书 2016.9.18 星期日
心之所向，无畏以往
    湖北日报讯 林金壹

    如果你连一片树叶都不敢触碰，又谈何走进整片森林？《手中都是星星》里的少年或许不曾听过这句话，但他用自己的成长经历阐释了其中的深意。
    一个面包师的儿子，贫苦家庭的长子，理应子承父业挑起生计重担，可这位小主人公却妄想成为一名记者，这首先就引起了父亲的反对：“我们的儿子将来要当面包师，没什么商量的余地”。在父亲眼里，尽管他没受过什么高等教育，但客人还是会付钱向他买面包，受教育与否并不重要，能生存下去才是关键。为了让“我”放弃那不切实际的梦想，父亲甚至逼“我”退学，致使“我”险些愤然出走。但“我”并不屈从于父亲命令，仍努力写作，执着地等待出版商回信，希望自己的诗作能被刊登。
    其实，父亲的威权不是没来由的，在那样政变迭起的社会里，比起冒着生命危险去如实报道新闻的记者，做一个稳当的面包师不失为安身立命的选择。加之贫富严重分化，受教育的权利越来越多地集中到上流阶层，贫苦子弟要么因经费被迫辍学，要么在受教育后为维持生计无法从事文化事业，只好想方设法地赚钱：“我”的同学阿里耍小聪明从外国游客身上捞金，“我”的好朋友玛姆德到夜总会当洗碗工，孩子们都利用暑假去找工作。在这样的环境下，“我”想当一名记者的梦似乎是异想天开。爸爸的反对也从某个侧面影射出社会的不公，“每个人出生时都是一样赤裸裸的，但吸了三口气之后，命运就不同了。”
    即便如此，“我”依然不死心，不但没有屈从于命运，还满怀期待地想从记者哈比比身上学到一些记者的基本素养，而“我”的坚持不懈也让原本对新闻事业失望的哈比比重燃希望，为后来两人的默契合作打下了基础。
    一提及叙利亚，人们往往想到的就是战争和混乱。大马士革虽为“天国里的城市”，但也无法幸免。一届又一届的新政府推翻旧的专制，又建立新的专制，而所谓的新政府，实是热衷于用战争建立统治的腐败机构，用警察镇压平民，用炮火威慑人心。书中主人公虽生活在这个与世界上其他地方迥异的国度，但其经历的一切，不论是父亲的不理解，世俗的偏见，社会的不公和黑暗，种种遭遇和其中的酸甜苦辣，却是和全人类共通的。也正因如此，这本书才具有鼓舞人心的力量和独特的价值：愿所有心怀梦想的人，能勇往直前，敢于尝试，总有一天，手中紧握的星星定能绽放出璀璨的光彩。


   
　