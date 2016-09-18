查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·中博建设集团有限公司投资人招募公告 ·林语堂眼中的国与民 ·一念 ·心之所向，无畏以往 ·中国城市的不设防时代 ·《中西文明的对照》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中博建设集团有限公司投资人招募 · 林语堂眼中的国与民 · 一念 · 心之所向，无畏以往 · 中国城市的不设防时代 · 《中西文明的对照》 7 读书 2016.9.18 星期日 心之所向，无畏以往 湖北日报讯 林金壹



如果你连一片树叶都不敢触碰，又谈何走进整片森林？《手中都是星星》里的少年或许不曾听过这句话，但他用自己的成长经历阐释了其中的深意。

一个面包师的儿子，贫苦家庭的长子，理应子承父业挑起生计重担，可这位小主人公却妄想成为一名记者，这首先就引起了父亲的反对：“我们的儿子将来要当面包师，没什么商量的余地”。在父亲眼里，尽管他没受过什么高等教育，但客人还是会付钱向他买面包，受教育与否并不重要，能生存下去才是关键。为了让“我”放弃那不切实际的梦想，父亲甚至逼“我”退学，致使“我”险些愤然出走。但“我”并不屈从于父亲命令，仍努力写作，执着地等待出版商回信，希望自己的诗作能被刊登。

其实，父亲的威权不是没来由的，在那样政变迭起的社会里，比起冒着生命危险去如实报道新闻的记者，做一个稳当的面包师不失为安身立命的选择。加之贫富严重分化，受教育的权利越来越多地集中到上流阶层，贫苦子弟要么因经费被迫辍学，要么在受教育后为维持生计无法从事文化事业，只好想方设法地赚钱：“我”的同学阿里耍小聪明从外国游客身上捞金，“我”的好朋友玛姆德到夜总会当洗碗工，孩子们都利用暑假去找工作。在这样的环境下，“我”想当一名记者的梦似乎是异想天开。爸爸的反对也从某个侧面影射出社会的不公，“每个人出生时都是一样赤裸裸的，但吸了三口气之后，命运就不同了。”

即便如此，“我”依然不死心，不但没有屈从于命运，还满怀期待地想从记者哈比比身上学到一些记者的基本素养，而“我”的坚持不懈也让原本对新闻事业失望的哈比比重燃希望，为后来两人的默契合作打下了基础。

一提及叙利亚，人们往往想到的就是战争和混乱。大马士革虽为“天国里的城市”，但也无法幸免。一届又一届的新政府推翻旧的专制，又建立新的专制，而所谓的新政府，实是热衷于用战争建立统治的腐败机构，用警察镇压平民，用炮火威慑人心。书中主人公虽生活在这个与世界上其他地方迥异的国度，但其经历的一切，不论是父亲的不理解，世俗的偏见，社会的不公和黑暗，种种遭遇和其中的酸甜苦辣，却是和全人类共通的。也正因如此，这本书才具有鼓舞人心的力量和独特的价值：愿所有心怀梦想的人，能勇往直前，敢于尝试，总有一天，手中紧握的星星定能绽放出璀璨的光彩。





