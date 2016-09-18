中博建设集团有限公司投资人招募公告林语堂眼中的国与民一念心之所向，无畏以往中国城市的不设防时代《中西文明的对照》
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 第7版 读书
·中博建设集团有限公司投资人招募公告
·林语堂眼中的国与民
·一念
·心之所向，无畏以往
·中国城市的不设防时代
·《中西文明的对照》
湖北日报电子版
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7 读书 2016.9.18 星期日
一念
    湖北日报讯 于丹

    记得很多年以前，看到过一个故事:
    一位将军，听人说“一念天堂，一念地狱”，心里不解，就急匆匆赶去寺里问老方丈。
    方丈正在坐禅，将军冒冒失失开了口，老方丈眼睛都没睁开，很轻蔑地说:“你这样一介武夫，连个起码的礼数都没有，还配听什么修禅的道理。”
    将军大怒，咣当一声拔出剑来，直指老方丈鼻尖“你个臭和尚，问你是给你面子，还不识抬举了？！”
    方丈睁眼，一指将军:“此一念，你就在地狱。”
    将军一怔，忽然羞赧，掷剑伏地:“在下失礼，本来是为求教于师父，还请师父宽恕。”
    方丈淡淡地说:“此一念，你已经在天堂。”
    随着长大，看见都市里的街道一天比一天宽，人的心量却一天比一天窄。开的私家车越来越好，路却越来越堵，以至于出现了路怒一族。于是常常想：浮沉忙碌间，我们还能不能照顾好每一个起心动念？《庄子-秋水》中称：“夔怜蚿，蚿怜蛇，蛇怜风，风怜目，目怜心。”就是说一足的夔羡慕多足的蚿跑得快，可多足的蚿羡慕无足的蛇更快，有形的蛇呢，羡慕无形的风，而风知道自己的速度赶不上人的目光快，目光却明白世间最快的是起心动念，一念即千里，什么都追不上。
    所以佛家有句话“不怕念起，就怕觉迟”。人吃五谷杂粮，有七情六欲，有个诱因，难免就起了嫉妒、贪婪、烦恼、报复各种念头，关键是有没有一种觉悟能及时制止了念头，让自己明辨是非的理智赶在做傻事之前醒过来。
    看“烦恼”二字，那是火冲上了顶、乱了心，而“觉悟”二字，恰恰是“见我心”。
    于狂喜中、于暴怒中、于飞短流长的环境中，得见自己的心，都不容易。
    世间最难辨识的不是远方，是近处；最难评价的不是网上的人和事，是自己。世间最难把握的也不是一生，是一念。
    一位朋友给我讲过一件乡村往事:三十多年前，在他女朋友家的村里，有一户人家的女儿跟人私奔，怀了身孕。这在八十年代初的中国乡村可是天大的笑柄，连续几家女眷来跟他后来的丈母娘议论这件事，可他这位准丈母娘就是不接一句茬儿。别人义愤填膺之余好奇追问这位邻居不表态的原委，老太太慢悠悠说了一句:“我家有四个还没出嫁的丫头，我不敢担保自己家的闺女个个不落话把儿，我也不敢笑话别人家的闺女”。
    后来，这家的女儿都考了出去，个个很有出息。乡里都说，是为娘的家有规矩，口上也积德。
    不敢幸灾乐祸，就是一念慈悲。
    时时心存“不敢”，就熄了些自己的妄念，多了点儿对别人的恻隐。一念不炽，就烧不毁理智清明。
    星云大师提倡的“三好运动”，无非就是“说好话，做好事，存好心”:言语上不妄语、不诽谤；行为中毋因善小而不为、毋因恶小而为之；那么心念上自然就养出善意来了。一念一行，生生不息，也就从当下绵延成了一生。
    努力照顾好当下每一个念头吧。
    ——摘自于丹新书《此心光明万物生》作者自序


   
　