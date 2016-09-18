查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·中博建设集团有限公司投资人招募公告 ·林语堂眼中的国与民 ·一念 ·心之所向，无畏以往 ·中国城市的不设防时代 ·《中西文明的对照》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中博建设集团有限公司投资人招募 · 林语堂眼中的国与民 · 一念 · 心之所向，无畏以往 · 中国城市的不设防时代 · 《中西文明的对照》 7 读书 2016.9.18 星期日 一念 湖北日报讯 于丹



记得很多年以前，看到过一个故事:

一位将军，听人说“一念天堂，一念地狱”，心里不解，就急匆匆赶去寺里问老方丈。

方丈正在坐禅，将军冒冒失失开了口，老方丈眼睛都没睁开，很轻蔑地说:“你这样一介武夫，连个起码的礼数都没有，还配听什么修禅的道理。”

将军大怒，咣当一声拔出剑来，直指老方丈鼻尖“你个臭和尚，问你是给你面子，还不识抬举了？！”

方丈睁眼，一指将军:“此一念，你就在地狱。”

将军一怔，忽然羞赧，掷剑伏地:“在下失礼，本来是为求教于师父，还请师父宽恕。”

方丈淡淡地说:“此一念，你已经在天堂。”

随着长大，看见都市里的街道一天比一天宽，人的心量却一天比一天窄。开的私家车越来越好，路却越来越堵，以至于出现了路怒一族。于是常常想：浮沉忙碌间，我们还能不能照顾好每一个起心动念？《庄子-秋水》中称：“夔怜蚿，蚿怜蛇，蛇怜风，风怜目，目怜心。”就是说一足的夔羡慕多足的蚿跑得快，可多足的蚿羡慕无足的蛇更快，有形的蛇呢，羡慕无形的风，而风知道自己的速度赶不上人的目光快，目光却明白世间最快的是起心动念，一念即千里，什么都追不上。

所以佛家有句话“不怕念起，就怕觉迟”。人吃五谷杂粮，有七情六欲，有个诱因，难免就起了嫉妒、贪婪、烦恼、报复各种念头，关键是有没有一种觉悟能及时制止了念头，让自己明辨是非的理智赶在做傻事之前醒过来。

看“烦恼”二字，那是火冲上了顶、乱了心，而“觉悟”二字，恰恰是“见我心”。

于狂喜中、于暴怒中、于飞短流长的环境中，得见自己的心，都不容易。

世间最难辨识的不是远方，是近处；最难评价的不是网上的人和事，是自己。世间最难把握的也不是一生，是一念。

一位朋友给我讲过一件乡村往事:三十多年前，在他女朋友家的村里，有一户人家的女儿跟人私奔，怀了身孕。这在八十年代初的中国乡村可是天大的笑柄，连续几家女眷来跟他后来的丈母娘议论这件事，可他这位准丈母娘就是不接一句茬儿。别人义愤填膺之余好奇追问这位邻居不表态的原委，老太太慢悠悠说了一句:“我家有四个还没出嫁的丫头，我不敢担保自己家的闺女个个不落话把儿，我也不敢笑话别人家的闺女”。

后来，这家的女儿都考了出去，个个很有出息。乡里都说，是为娘的家有规矩，口上也积德。

不敢幸灾乐祸，就是一念慈悲。

时时心存“不敢”，就熄了些自己的妄念，多了点儿对别人的恻隐。一念不炽，就烧不毁理智清明。

星云大师提倡的“三好运动”，无非就是“说好话，做好事，存好心”:言语上不妄语、不诽谤；行为中毋因善小而不为、毋因恶小而为之；那么心念上自然就养出善意来了。一念一行，生生不息，也就从当下绵延成了一生。

努力照顾好当下每一个念头吧。

——摘自于丹新书《此心光明万物生》作者自序





