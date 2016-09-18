中博建设集团有限公司投资人招募公告林语堂眼中的国与民一念心之所向，无畏以往中国城市的不设防时代《中西文明的对照》
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 第7版 读书
·中博建设集团有限公司投资人招募公告
·林语堂眼中的国与民
·一念
·心之所向，无畏以往
·中国城市的不设防时代
·《中西文明的对照》
湖北日报电子版
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7 读书 2016.9.18 星期日
林语堂眼中的国与民
    湖北日报讯 廖立湖

    林语堂的作品，《京华烟云》千回百转，荡气回肠，《吾国与吾民》，则是当之无愧的文化读物的经典之作。
    作为第一位以英文书写扬名海外的中国作家，林语堂也是集语言学家、哲学家、文学家于一身的知名学者。他的小品散文，自成一家。他认为理想的散文，应该是“乃得语言自然节奏之散文，如在风雨之夕围炉谈天，善拉扯，带情感，亦庄亦谐，深入浅出，如与高僧谈禅，如与名士谈心，似连贯而未尝有痕迹，似散漫而未尝无伏线，欲罢不能，欲删不得，读其文如闻其声，听其语如见其人”。《吾国与吾民》，正体现出作者的这种风格。
    《吾国与吾民》是林语堂先生在美国兼用英文创作的杂文集，分上下两部。上部为“基本要素”，包括“中国人民”、“中国人之德行”、“中国人的心灵”、“人生之理想”四章；下部为“生活”，包括“妇女生活”、“社会生活与政治生活”、“文学生活”、“艺术家生活”、“生活的艺术”等五章。
    要全面论述一个国家的“国与民”，并非易事，要从怎样的角度切入？作者是这样说的：“我以为观察中国之唯一方法，亦即所以观察其他任何各国之唯一方法，要搜索一般的人生意义，而不是异民族的舶来文化，要渗透表面的古怪礼貌而觅取诚意的谦德；要从妇女的艳装异服下面，寻求真正的女性和母型；要留意男孩子的顽皮而研究女孩子的幻想。此等男孩子的顽皮，女孩子的幻想，以及婴儿之笑窝，妇人之哭泣，丈夫之忧虑——它们都是全世界各处相同的表象。”作者认为，只有经由丈夫之忧虑与妇人之哭泣，才可能正确地认识一个民族。而作者的这种观念，正是其从“生活”层面去探究“国与民”的立足点了。
    笔者秃笔，无法一一叙述该书之精妙，暂且引一段论述来“管中窥豹”。在下部“妇女生活”的第二节“家庭和婚姻”中，作者由自己在苏州乡下游玩，被一帮子女轿夫抬上山说起，从而质疑“女人在中国曾否真受过压迫？”然后谈论中国女子在家庭中的地位：处于从属地位，不得不逆来顺受，但在家庭中，女人却是主脑。莎士比亚的名言“水性杨花啊！你的名字便是女人”在中国是根本行不通的、没人会相信的，因为“至今中国仍有许多慈禧太后存在于政治家的及通常平民的家庭中，家庭是她们的皇座，据之以发号施令，或替她儿孙判决种种事务。”作者为了将此进一步论述，接着又如是说：“所谓‘被压迫女性’这一个名词，决不能适用于中国的母亲身份和家庭中至高之主脑。”于是，作者举《红楼梦》中贾母的身份地位，凤姐与其丈夫的关系等等，以及《野叟曝言》中水夫人只消一言出口，可令其身为卿相的儿子下跪于她面前之智慧，来细说中国女人的奇特地位。而女性政治家，实则又和一个国家的专制体制有着千丝万缕的关系，由“小家”看“大家”，亦能略懂中国文明传承几千年而不至于崩溃的根源了。
    中国的家族观念，促使中国文化传承千年不断，但又促使中国成为了一个“个人主义的民族”：“国人只顾效忠家族的心理实即为扩大的自私心理”，因此，国人很多时候，体现出公共精神的缺乏。作者这样的论述，在今天看来，应该还有鲜明的现实意义。
    大师眼中的国与民，并非孤立的个体，而是因为有其民，所以有其国。民有优秀之品，亦有不足之憾，因而，国运传承几千年，华夏文明依然璀璨，但“民”素养之提升空间，依然无穷大，“国”之精神探究，应该也是无穷尽的了。作为读者，能够深入大师的世界去领略其东西方交融的独特思想，亦是一大快事了。


   
　