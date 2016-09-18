查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·中博建设集团有限公司投资人招募公告 ·林语堂眼中的国与民 ·一念 ·心之所向，无畏以往 ·中国城市的不设防时代 ·《中西文明的对照》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中博建设集团有限公司投资人招募 · 林语堂眼中的国与民 · 一念 · 心之所向，无畏以往 · 中国城市的不设防时代 · 《中西文明的对照》 7 读书 2016.9.18 星期日 林语堂眼中的国与民 湖北日报讯 廖立湖



林语堂的作品，《京华烟云》千回百转，荡气回肠，《吾国与吾民》，则是当之无愧的文化读物的经典之作。

作为第一位以英文书写扬名海外的中国作家，林语堂也是集语言学家、哲学家、文学家于一身的知名学者。他的小品散文，自成一家。他认为理想的散文，应该是“乃得语言自然节奏之散文，如在风雨之夕围炉谈天，善拉扯，带情感，亦庄亦谐，深入浅出，如与高僧谈禅，如与名士谈心，似连贯而未尝有痕迹，似散漫而未尝无伏线，欲罢不能，欲删不得，读其文如闻其声，听其语如见其人”。《吾国与吾民》，正体现出作者的这种风格。

《吾国与吾民》是林语堂先生在美国兼用英文创作的杂文集，分上下两部。上部为“基本要素”，包括“中国人民”、“中国人之德行”、“中国人的心灵”、“人生之理想”四章；下部为“生活”，包括“妇女生活”、“社会生活与政治生活”、“文学生活”、“艺术家生活”、“生活的艺术”等五章。

要全面论述一个国家的“国与民”，并非易事，要从怎样的角度切入？作者是这样说的：“我以为观察中国之唯一方法，亦即所以观察其他任何各国之唯一方法，要搜索一般的人生意义，而不是异民族的舶来文化，要渗透表面的古怪礼貌而觅取诚意的谦德；要从妇女的艳装异服下面，寻求真正的女性和母型；要留意男孩子的顽皮而研究女孩子的幻想。此等男孩子的顽皮，女孩子的幻想，以及婴儿之笑窝，妇人之哭泣，丈夫之忧虑——它们都是全世界各处相同的表象。”作者认为，只有经由丈夫之忧虑与妇人之哭泣，才可能正确地认识一个民族。而作者的这种观念，正是其从“生活”层面去探究“国与民”的立足点了。

笔者秃笔，无法一一叙述该书之精妙，暂且引一段论述来“管中窥豹”。在下部“妇女生活”的第二节“家庭和婚姻”中，作者由自己在苏州乡下游玩，被一帮子女轿夫抬上山说起，从而质疑“女人在中国曾否真受过压迫？”然后谈论中国女子在家庭中的地位：处于从属地位，不得不逆来顺受，但在家庭中，女人却是主脑。莎士比亚的名言“水性杨花啊！你的名字便是女人”在中国是根本行不通的、没人会相信的，因为“至今中国仍有许多慈禧太后存在于政治家的及通常平民的家庭中，家庭是她们的皇座，据之以发号施令，或替她儿孙判决种种事务。”作者为了将此进一步论述，接着又如是说：“所谓‘被压迫女性’这一个名词，决不能适用于中国的母亲身份和家庭中至高之主脑。”于是，作者举《红楼梦》中贾母的身份地位，凤姐与其丈夫的关系等等，以及《野叟曝言》中水夫人只消一言出口，可令其身为卿相的儿子下跪于她面前之智慧，来细说中国女人的奇特地位。而女性政治家，实则又和一个国家的专制体制有着千丝万缕的关系，由“小家”看“大家”，亦能略懂中国文明传承几千年而不至于崩溃的根源了。

中国的家族观念，促使中国文化传承千年不断，但又促使中国成为了一个“个人主义的民族”：“国人只顾效忠家族的心理实即为扩大的自私心理”，因此，国人很多时候，体现出公共精神的缺乏。作者这样的论述，在今天看来，应该还有鲜明的现实意义。

大师眼中的国与民，并非孤立的个体，而是因为有其民，所以有其国。民有优秀之品，亦有不足之憾，因而，国运传承几千年，华夏文明依然璀璨，但“民”素养之提升空间，依然无穷大，“国”之精神探究，应该也是无穷尽的了。作为读者，能够深入大师的世界去领略其东西方交融的独特思想，亦是一大快事了。





