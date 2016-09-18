查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 读书 ·中博建设集团有限公司投资人招募公告 ·林语堂眼中的国与民 ·一念 ·心之所向，无畏以往 ·中国城市的不设防时代 ·《中西文明的对照》 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中博建设集团有限公司投资人招募 · 林语堂眼中的国与民 · 一念 · 心之所向，无畏以往 · 中国城市的不设防时代 · 《中西文明的对照》 7 读书 2016.9.18 星期日 中博建设集团有限公司投资人招募公告 湖北日报讯 中博建设集团有限公司（以下简称中博建设集团）现已进入破产重整程序，需要通过引入投资人恢复经营，筹集偿债资金，并协助管理人完成中博建设集团破产重整工作。

管理人为保障投资人的引入工作能够在公平、公开、公正原则下开展，充分接受各方监督，根据相关法律规定，决定采用公开招募的方式引入投资人。

一、招募投资人的目的

为保证中博建设集团的重整成功，引入具有一定实力的投资人，实现债权人的利益最大化。

二、中博建设集团基本情况

中博建设集团于2002年成立，工商登记注册号331081100003151，注册资本30300万元，法定代表人陈于玲，注册地为温岭市，登记住所地温岭市太平街道锦屏路28号锦屏大厦901室。

三、列入本次招募投资人的中博建设集团资产情况

本次投资人最终获得的中博建设集团所包含的资产范围如下：

序号 资产性质 资产名称

1 特许资质 房屋建筑工程施工总承包特级

2 特许资质 机电设备安装工程专业承包壹级

3 特许资质 建筑装修装饰工程专业承包壹级

4 特许资质 市政公用工程施工总承包壹级

5 特许资质 钢结构工程专业承包壹级

6 特许资质 地基与基础工程专业承包壹级

7 特许资质 建筑幕墙工程专业承包及设计贰级

8 特许资质 矿山工程施工总承包贰级

9 特许资质 铁路工程施工总承包叁级

10 商标权 中博、中博控股、中博建设等5枚

11 工法 省、部级工法共20项

12 专利权 22项（其中仍在授权状态10项）

未在上述资产范围内的中博建设集团有关资产和中博建设集团现有全部负债一并剥离，有关资产受益不归属于选任的投资人或重整成功后的中博建设集团，负债亦不归属于选任的投资人或重整成功后的中博建设集团。

四、中博建设集团破产重整的优势

（一）自身优势

1.门槛优势。中博建设集团系全国为数不多的特级房建总包资质企业之一，同时具备众多相关建筑企业特许资质，可以从事各类建设工程项目的总包业务。

2.区位优势。温岭市系建筑业强市，先后获得“全国农村综合实力百强县（市）”“中国明星县（市）”“全国农民收入先进县市”“国家级可持续发展实验区”和“国家级生态示范区”等称号。2014年1月，温岭被评为第二批国家智慧城市试点市。

3.市场优势。中博建设集团开拓了以台州为中心的华东市场，以武汉为中心的华中市场，同时向大同、亳州、荆州、宜昌等地区积极拓展业务。中博建设集团连续两年实现产值超百亿元，被中华全国工商业联合会评选为民营企业500强。（二）风险控制优势

投资人只需注资本公告第三条所列相应的中博建设集团相关资产的对价资金用于清偿破产债务并取得中博建设集团股权，中博建设集团其他资产包括全部债务将全部剥离，投资人得到一个没有任何负债的中博建设集团。避免控股后的负债风险。（三）其他优势

1.中博建设集团的法律主体存续，各种手续资质继续有效，无需变更企业名称；

2.资产全面保全完整。各种诉讼、查封、冻结措施全部解除；

3.重整期间，托管及复产措施能立即进行，没有法律障碍；

4.有关金融机构可有条件地向重整成功后的中博建设集团或投资人提供融资支持。

五、投资人基本条件

1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的履约能力证明；

3.拥有与中博建设集团经营规模相适应的经营管理能力；

4.两个或以上主体可组成联合体参与投资；

5.需符合建筑行业行政主管部门的相关规定。

六、招募流程

管理人拟订的本次招募工作的基本程序如下：（一）招募与报名

中博建设集团的意向投资人应当在10月5日前向管理人发出针对列入本次招募投资人的中博建设集团资产的重整投资意向书并提供有关的资料（包含但不限于投资人简介、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、2015年审计报告、资信介绍及有关的证明文件，自然人投资人须提交个人简历）并向管理人交纳重整保证金。该保证金为500万元人民币，缴存期间不计利息，在意向投资人经债权人委员会公开竞选未成为中博建设集团正式投资人时3日内退回，或经评审通过并经法院裁定批准重整计划后成为中博建设集团正式投资人时转为对中博建设集团的重整资金。（二）参与投资人竞争选任程序，签订附条件的重整投资协议

债权人委员会以符合竞选条件的意向投资人最高报价为竞标底价，经现场竞价选出出价最高的意向投资人并签订附条件的重整投资协议。根据竞争选任程序暂定10月11日召开公开竞标会议，具体公开竞标地点及程序经温岭市法院确认后由管理人提前予以发布。（三）执行重整计划和重整投资协议的有关内容

管理人参考投资人提交的报价以及签订的重整投资协议，制定的重整计划草案，经法院裁定通过后，重整投资协议生效，管理人协助投资人进行注资并办理有关股权转让手续。并监督投资人及中博建设集团继续执行重整计划和重整投资协议约定的后续义务。

七、报名方式

有意向成为中博建设集团投资人的企业或个人（可联合报名）向管理人报名。（一）联系人

周光律师 电话：13906643378

黄璜律师 电话：13625772889（二）联系地址

温州市鹿城区市府路新益大厦四楼 浙江光正大律师事务所（三）报名截止时间

本次报名截止时间至2016年10月5日。

中博建设集团有限公司管理人

2016年9月18日





