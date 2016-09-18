查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·两个超30%的正效应 ·图文：与土地真诚对话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 两个超30%的正效应 · 图文：与土地真诚对话 6 三农观察 2016.9.18 星期日 图文：与土地真诚对话 ——15名大学生与一个农场 湖北日报讯 图为：谦益农场创业团队。

图为：李明攀察看不打农药的水稻病虫害损失情况。



【本期关注】

“与土地真诚对话”，这印在谦益农场大学生员工T恤背后的7个绿底白色大字，既是他们的创业初心，也是他们的行为指南。

谦益农场创办者名叫李明攀，是一位传奇人物——2002年从华中科技大学毕业，进入武汉一家外资企业从事手机芯片研发，年薪30多万元，曾赴美深造。然而工作3年后，却不顾河南农村老家父母的反对，也不顾校友及妻子的劝阻，毅然辞职，在妻子的家乡黄梅县乡间承租农田，创办生态农场，以“原始”方式生产稻米、芝麻和大豆。

4年前的9月，本报曾报道过李明攀的故事，报道结尾时呼吁：“李明攀一直是孤身奋战，他渴望通过自己的努力，带动更多的年轻人一道创业……”

4年过去了，谦益农场有了15名大学生创业团队，其中还有一名硕士。



英才

来自五湖四海



10日，记者乘车前往蕲春县郑家山，探访谦益农场新基地。

谦益农场最初在黄梅起步，后来又在蕲春县等地开拓了新的“领地”。“根本性的变化在于，谦益农场的管理者，已从当年李明攀的单打独斗，发展成为拥有15名朝气蓬勃的大学生创业团队。”谦益品牌总监谭新杰告诉记者。

让我们认识一下这个创业团队的几位成员吧！

马晓军，陕西渭南人，毕业于常州大学石油采矿专业，在河南油田新疆井区做技术员3年。2014年4月，小马在网上发现了李明攀创业经历和对人才的渴求，再三斟酌后便辞去原工作，打点行装，乘火车三天两夜赶到黄梅，与公司签下劳动合同。

记者见到农场生产主管马晓军的时候，25岁的他刚从稻田指挥收割回来，精瘦的身材，黝黑的皮肤，一副乐呵呵的笑容。“有女朋友吧？”记者问。“有！”小马爽快作答，“在西安第四军医大学读研究生。”“能展望一下你们的今后吗？”记者单刀直入。“那要看公司的前景。”马晓军平静地说，“我对谦益充满信心。”

薛兆利，山东临沂人，从天津农学院农学专业毕业后，自主创业蔬菜生产公司。得悉谦益急需农业技术人才，他便将蔬菜基地托付亲戚打理，进入了这个可以大显身手的大家庭。

张胜秋，从郑州大学房地产经营专业毕业后，在郑州一家公司就业。去年底，他背着一个包，外带一只猎犬，来到蕲春基地，成为一名后勤主管。

范学海，毕业于南京工业大学生物工程专业，从网上对李明攀及其公司做了半年多的观察后，坚信自己与谦益有缘，便辞去在南京一家药企研发的工作，成为一名“谦益人”。

毕业于北京一所高校的“90后”赵鲁，来了；被称为“学霸”的“川哥”吴汶峻也来了；就连曾经反对过李明攀下乡种田的妻子周媛，也辞去了在华为公司的“高大上”职务，回到黄梅，成为丈夫的“贤内助”。

谭新杰，大学本科学的是新闻学，具有中南财经政法大学MBA学历，曾在省城一家媒体工作多年。他加盟谦益，就源自于4年前对这家农场的深入采访。

“我被李明攀的精神深深打动了，被谦益的绿色理念征服了！”这位当年的同行在接受采访时真诚道白。面对李明攀的邀请，谭新杰经过3年长时间思考，最终觉得自己可以为谦益的发展助一臂之力，便于去年3月，辞去了媒体部门主任职务。

“敢问眼下在谦益的月收入？”记者试探地提问。

“直说吧，目前我们薪酬都不高。辞职来谦益的，工资收入都至少打了对折。”

“谦益，可以为我们提供舞台。”谭新杰说，来谦益一年多，他和同事们成功运营了“简箪良食”微信公众号，成功注册了“简箪”“香畴”等品牌，还有一项新型实用技术专利。

“实现自我价值，是我们这些‘反叛者’的另一份珍贵薪酬！”谭新杰脸上洋溢着自信。



营运

仰仗“互联网+”



谦益农场的蕲春“招待所”，由深山里一所废弃的小学校舍改建。记者下榻后，以为要“与世隔绝”了。

谁知，打开手机一看，微信信息竟然一条条跳了出来，再一仰头，走廊里的WiFi发射器闪着蓝光，4根发射棒仿佛在告诉我们：这里属于互联网世界！拿出手机在房间的墙壁上扫一扫二维码，即可轻松获得谦益的网上信息。“当今的世界属于互联网，”谭新杰对记者说，“谦益也必须实行互联网+的运行模式。”

客户如果要食用无公害大米、面粉，可在“简箪良食”微信公众号里，点击“买买买”，再点击“淘宝”“京东”项，就会弹出其网站链接；点击“微信商城”项，可以直接看到谦益农场生产的各类产品，通过微信支付即可购买。

谦益农场除了湖北黄梅、蕲春的5个基地，还在河南南阳办有绿色小麦生产基地，在山西长治办有绿色小米生产基地。对于散落于南北三省的“大谦益”，谦益总裁主要靠互联网掌控生产与销售动态。

11日，离开蕲春郑家山基地，记者又来到设在黄梅县的谦益公司总部。

在“客户服务”工作间，客服员通过“简箪良食”网名与消费者对话，一次次发出信息：“亲，谢谢您的光顾；您的订单收悉，正在为您发货……”

在发货仓库，记者看到高高码起的大大小小的方形纸箱。“这都是今天要发的大米快递包。”发货员王朋介绍，这里每天平均发货200件左右，客户遍布全国各地，江浙、上海、广东居多。

负责发货的一男一女两位员工，也都是大学生。王朋学的是建筑专业；女员工杨盛，湖南长沙人，毕业于深圳大学外贸英语专业。他俩也都属于“反叛”一族。想必不久的将来，随着谦益公司不断开拓国外客户，杨盛这位外语人才的服务空间会越来越大。

谈起“互联网+”，谦益人最难忘的是去年7月实施的一场生态农业众筹活动。

此次众筹，面向谦益客户群中的3000粉丝，精准投放；筹集资金目标为300万元，分为5万、3万、5千元三档认筹；公司对认筹的客户以“商品米粮+免费休闲游+经营分红+订制种植”等方式回报。

公告发出短短两天内，便有110多名粉丝认筹，特别是5万元一档，认筹最为热烈，300万元筹资目标圆满实现，有效缓解了农场发展资金短缺的难题。

谦益农场湖北基地，承租的田地面积已由4年前的四五百亩，扩展为5000余亩；为客户提供的绿色产品，在单一大米的基础上，增加了小米、大豆和芝麻；每天的发货量，则增长了四五倍。



绿色

造就磁场效应



五湖四海的青年精英向往谦益，不在乎薪酬被打“对折”，也不在乎它的规模还不够大——他们看中的是什么呢？

让我们听听罗茜英的说法吧。

毕业于中南财经政法大学的罗茜英，曾在武汉一家学校和银行做会计10多年，现在成了谦益的财务管家。

“作为母亲，我曾天天犯愁：每天端上饭桌的米饭，能让孩子放心食用吗？”她在接受记者采访时难掩昔日的担忧。于是，她约一个同事，自己开车直奔谦益基地进行“明察暗访”，在确信这儿的农田种植确实不施化肥、不撒农药后，不仅成了“简箪”大米的消费者，也于今年初加盟了谦益团队。

“是不是真的‘绿色’？”才俊们加盟谦益之前都有一个发问与确认的过程；每一位谦益的粉丝，每一位消费者也都有这样的发问与确认。这个问题，同样也是记者采访观察的重点。

“不施农药，稻子不怕虫子吃？”

“吃，每年平均下来，会因虫吃而减产10%。”谦益人回答，“虫子吃剩下的，才归于人类，这正符合我们的宽容理念。”

“你们看那树上、电线杆上的麻雀，田边的蜘蛛，还有春天沟渠的青蛙，稻田里的虫子恰好都是它们的美餐。”谦益技术人员在田间向记者介绍，“再看看田里这稻子，农民种植时，行距为10厘米左右，而我们扩大为25厘米。”这样，秧苗通风好、光照强，虫害大大减轻。

谭新杰告诉记者，谦益农场产品已经成功申报“有机农业生产证书”。但是，他们并不以“有机”亮相，“我们执行的是自然农业标准，生产比‘有机’标准更高的原生态大米。”

正是这原生态品牌特质，获得了社会的认同，尤其对中高端消费者具有愈来愈强大的吸引力，形成强大的“磁场效应”。正因为如此，在谦益遇到困难之时，每每有“贵人相助”。

2012年下半年，谦益遇上了资金瓶颈。杭州市一家寺院的一位居士，从互联网上获悉这个信息后，以市场零售价格一次性购买谦益的全部库存产品29吨，支付现金近40多万元，解了公司的燃眉之急。

今年夏季，谦益公司新基地周边的村民遭受洪水灾害，公司决定通过义卖方式给以救助。公司通过微信公众平台发起“义卖”公告，仅7月8日、9日两天，2500斤“简箪”品牌大米被抢购一空。所得销售款4.2万元，已通过村民委员会造册公示后，全部捐赠到农户。

令谦益人最难忘的，是全国道德模范吴天祥的两次谦益之行。

2012年7月，吴天祥从媒体上获悉李明攀的事迹后，赶往黄梅县孔垄镇看望李明攀，并实地调研，了解公司的困难。今年5月，吴天祥再次来到谦益农场。看到4年来农场的事业大有进步，吴天祥赞叹不已。临别时，他激动地表示：“回去后，我还要继续跟朋友们讲述谦益农场的创业新故事。”



点评

新农人新理念

省社科院副研究员马德富



曾几何时，人们还在为“明天谁来种田”而忧心不已。谦益农场大学生团队的创业实践，让我们看到了发展现代农业和重振农村经济的希望所在。

经营主体新。10多名大学生到山沟里激情创业，他们有一种三农情怀，他们是“新农人”的代表。现代农业呼唤职业农民，呼唤高端人才。我国传统农业转型升级，还需要有更多的知识青年到农村去，担当新型农业经营主体。各地政府也要加快新型职业农民的培育。

经营理念新。谦益农场提出了“不使用一粒化肥、不施用一滴农药”的更高农产品安全标准，践行的是与大自然握手言和、与土地亲切对话，探索的是与大自然生命体共享的自然农业：“只有让虫子、雀鸟有吃的，剩下的我们吃了才安全；如果虫子、雀鸟都没得吃，我们吃了能保证安全吗？”这是一种与众不同的新理念，体现了和谐、包容、分享思想。

经营模式新。他们也是“互联网+农业”的成功实践者，建立了农庄网站，在淘宝、京东上成功开了网店，也建起了微信商城。他们在实践中进一步感悟到，“互联网+农业”更应该是“农业+互联网”。如果农产品品质不好，有互联网也没用，最终会被消费者抛弃。只有生产出真正高品质产品，再借助互联网这个风口，才会成功。



文/图记者 黄中朝武昌首义学院大学生记者 焦姣 刘玲艳 黄吉春 黄少城 刘神尊





