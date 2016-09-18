查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 三农观察 ·两个超30%的正效应 ·图文：与土地真诚对话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 两个超30%的正效应 · 图文：与土地真诚对话 6 三农观察 2016.9.18 星期日 两个超30%的正效应 利川市公安“四侦一化”合成作战体系解读 湖北日报讯 2015年9月，省公安厅在全省部署建立公安机关合成作战机构。利川市闻令而动，并在今年3月正式启用合成作战室。

截止到9月2日，利川市公安局合成作战室已侦破入室盗窃案、砸车盗窃案、摩托车盗窃案、扒窃案件和盗窃电缆线案，分别为92起、45起、58起、37起和22起，打掉侵财专业犯罪团伙26个，抓获嫌疑人117人；侵财类案件发案率同比下降33.2%以上，侵财类案件破案数同比上升31.7%。

两个超30%的数据，传递出的是正效应，见证着群众安全感、满意度的提升，“平安利川”建设铸就了新高度。



多警种协作

立体侦查补齐“短板”



利川市委、市政府鼎力支持，高标准建成利川市公安局合成作战室，配备了大量先进侦查设备，在恩施州甚至全省县级公安机关中堪称一流。

据了解，合成作战室领导小组由利川市副市长、公安局长挂帅，刑侦大队、指挥中心、网安大队、交警大队、治安大队、禁毒大队等警种为成员单位，并派驻破案“尖兵”集中办公，形成信息、资源、线索的叠加效应，各警种间无缝对接。此举，变过去“单元作业”为“集团作战”，形成打击刑事犯罪工作整体“一盘棋”现代警务新机制，最大程度发挥了刑侦、视侦、网侦、图侦、信息化“四侦一化”效能。

5月17日凌晨4时许，出租车司机刘某载客行至城区南环大道时被持刀抢劫，被捅数刀并致重伤。嫌疑人驾车逃跑，刘某被送往医院抢救。

情况紧急，合成作战室主任卢军宣布启动合成作战机制，作战室民警各就各位。4时50分，视侦民警运用高空“鹰眼”监控发现，被抢出租车在出城5公里省道上侧翻，随即通知特警、治安前往追捕，沿途派出所设卡封堵；5时10分，刑侦技术民警在现场提取到嫌疑人受伤后滴落的血迹；5时30分，视频民警通过“天眼”视频监控系统，还原了嫌疑人作案前的活动轨迹；6时许，网安民警经对网吧登记信息筛选，发现嫌疑人为湖南籍男子王某。在案发后仅2小时内，合成作战室同步推进立体式侦查手段，民警迅速锁定嫌疑人。

联则强，合则胜。合成作战室整合了公安机关“四侦一化”全部侦查手段，构建了利川市公安局全新立体式的侦查破案体系。



跨领域支援

主动出击防控风险



“全市80%的刑事案件属侵财类案件，而80%的侵财类案件集中在入室盗窃、扒窃、盗窃摩托车、砸车盗窃和诈骗等5类案件。”利川市公安局合成作战室办公室主任罗建波称，这5类侵财案件呈现集团化、职业化趋势，犯罪嫌疑人往往具备丰富的反侦查和反审讯经验，一直是公安机关难啃的“硬骨头”。

为此，今年6月，合成作战室经研究成立入室盗窃案、扒窃案、盗窃摩托车案、砸车盗窃案、诈骗案等5个专业侦查专班，专职负责该市同类案件的侦破工作。

今年，利川砸车盗窃车内财物案多发，虽被盗金额不大，但社会影响十分恶劣。砸车盗窃案件专班成立后，民警对每起案件的现场物证、视频资料进行逐一梳理，成功串并多起同类案件，从而发现该系列砸车盗窃案是由两名嫌疑人合伙作案。经长期追查，民警锁定了两名嫌疑人身份，8月20日将嫌疑人尚某、邓某抓获归案。尚某、邓某如实供述了两人砸车盗窃32起的犯罪行为。

5个专业侦查专班成立后，在一个多月内，串联同类刑事案件80余起，抓获扒窃嫌疑人8人，破案32起；抓获入室盗窃嫌疑人12人，破案45起；抓获摩托车盗窃嫌疑人16人，破案41起，找回被盗摩托车20余辆。

合成作战室副主任孟德称，5个专业侦查专班常态化行动，既拓宽了案件线索的搜集渠道，又打击效果大大优于短期性的专项行动，做到了“更多地破小案，更好地控发案”。



新机制联动

打防结合服务发展



“扒窃案专班请迅速联合交警大队，并与公交公司对接，建立反扒联动机制，拓宽情报收集渠道，完善人防物防措施，做实警情研判与案件侦查，做好防扒宣传……”9月1日，在定期例行案情研判会上，针对前期街面扒窃犯罪明显下降，扒窃犯罪有转移至公交车上的迹象，卢军布置新一轮打防工作。

对该市警情进行实时动态掌控，合成作战室定期进行研判，不但直接服务侦查破案，而且根据发案规律，指导加强防控措施，有针对性制定巡逻计划，查获现场违法犯罪，及时处置各类矛盾事故。巡逻工作实现了由被动变主动的警务模式，让公安机关牢牢掌握了街头治安管理主动权。

在合成作战室的指导下，反恐特警大队、都亭派出所、东城派出所、机关民警巡防组等抓获现行扒窃与盗窃犯罪嫌疑人7名，现场查处违法行为55起，收缴管制器具21件，化解各类矛盾纠纷60余起，压降了城区发案率。同时，对进入该市的刑事犯罪前科人员、地域性职业犯罪的外来人员进行重点监控，合成作战室一旦发现从事犯罪活动，主动出击以打促防。

警力跟着警情走，相应警务工作围绕警情开展，合成作战体系全面提升了公安机关打、防、管、控水平。“提升群众的安全指数、平安指数和幸福指数，是公安工作始终不渝的目标。”利川市副市长、公安局长洪家进称，合成作战室运行半年来，对突出的犯罪活动、对人民群众反映强烈的治安问题深度研判、精确打击、彻底铲除，这些化被动为主动的警务作战行动，给广大群众带来了更多的安全感。

（姚宏 江广 王瑀）





