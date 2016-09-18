查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合新闻 ·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍” ·剪纸泥塑融入小学课堂 ·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》 ·让百姓“明白”看病 ·智能生命监测预警系统宜昌首发 ·图文：山村里的艺术馆 ·中国奖牌数突破200大关 ·体育运动与残疾人康复相辅相成 ·朱婷开启留洋征程 ·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅 ·武汉速度赛马秋季赛开锣 ·体坛简讯 ·特别提醒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · IT怪才钱林松独创“逆向秘籍” · 剪纸泥塑融入小学课堂 · 武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了 · 让百姓“明白”看病 · 智能生命监测预警系统宜昌首发 · 图文：山村里的艺术馆 · 中国奖牌数突破200大关 · 体育运动与残疾人康复相辅相成 · 朱婷开启留洋征程 · 宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅 · 武汉速度赛马秋季赛开锣 · 体坛简讯 · 特别提醒 5 综合新闻 2016.9.18 星期日 体坛简讯 湖北日报讯 ●昨日，易建联身着湖人队11号球衣，在训练馆公开亮相。他表示已经和湖人队主帅沃顿有过交流，自信可以胜任大前锋和中锋两个位置。





