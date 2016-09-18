IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”剪纸泥塑融入小学课堂武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》让百姓“明白”看病智能生命监测预警系统宜昌首发图文：山村里的艺术馆中国奖牌数突破200大关体育运动与残疾人康复相辅相成朱婷开启留洋征程宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅武汉速度赛马秋季赛开锣体坛简讯特别提醒
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 第5版 综合新闻
·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”
·剪纸泥塑融入小学课堂
·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》
·让百姓“明白”看病
·智能生命监测预警系统宜昌首发
·图文：山村里的艺术馆
·中国奖牌数突破200大关
·体育运动与残疾人康复相辅相成
·朱婷开启留洋征程
·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
·武汉速度赛马秋季赛开锣
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湖北日报电子版
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5 综合新闻 2016.9.18 星期日
体坛简讯
    湖北日报讯 ●昨日，易建联身着湖人队11号球衣，在训练馆公开亮相。他表示已经和湖人队主帅沃顿有过交流，自信可以胜任大前锋和中锋两个位置。


   
　