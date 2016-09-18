查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 综合新闻 ·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍” ·剪纸泥塑融入小学课堂 ·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》 ·让百姓“明白”看病 ·智能生命监测预警系统宜昌首发 ·图文：山村里的艺术馆 ·中国奖牌数突破200大关 ·体育运动与残疾人康复相辅相成 ·朱婷开启留洋征程 ·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅 ·武汉速度赛马秋季赛开锣 ·体坛简讯 ·特别提醒 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · IT怪才钱林松独创“逆向秘籍” · 剪纸泥塑融入小学课堂 · 武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了 · 让百姓“明白”看病 · 智能生命监测预警系统宜昌首发 · 图文：山村里的艺术馆 · 中国奖牌数突破200大关 · 体育运动与残疾人康复相辅相成 · 朱婷开启留洋征程 · 宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅 · 武汉速度赛马秋季赛开锣 · 体坛简讯 · 特别提醒 5 综合新闻 2016.9.18 星期日 武汉速度赛马秋季赛开锣 50万高额奖金赛事10月上演 湖北日报讯 （记者马明玉）昨日，2016武汉速度赛马秋季开锣赛在东方马城进行了5场比赛，在当日2000米的角逐中，赛事组织方为冠军开出了10万元的奖金。而在10月，还将有单场奖金50万元的赛事上演。

今年，武汉速度赛马全面与国际接轨，赛事的上升趋势也得到了澳大利亚神奇百万马匹拍卖有限公司的青睐和赞助。在武汉速度赛马的常规比赛日中，将增加一项以“神奇百万”命名的赛事。同时，武汉速度赛马也迎来了单场10万和50万的高额奖金。昨日第四场2000米就是一场“神器百万”的常规赛，最终骑师李芳格策骑3号马玉龙神通夺魁。据了解，10月底“神器百万”总决赛将在东方马城上演。





