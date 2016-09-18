IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”剪纸泥塑融入小学课堂武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》让百姓“明白”看病智能生命监测预警系统宜昌首发图文：山村里的艺术馆中国奖牌数突破200大关体育运动与残疾人康复相辅相成朱婷开启留洋征程宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅武汉速度赛马秋季赛开锣体坛简讯特别提醒
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 第5版 综合新闻
·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”
·剪纸泥塑融入小学课堂
·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》
·让百姓“明白”看病
·智能生命监测预警系统宜昌首发
·图文：山村里的艺术馆
·中国奖牌数突破200大关
·体育运动与残疾人康复相辅相成
·朱婷开启留洋征程
·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
·武汉速度赛马秋季赛开锣
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湖北日报电子版
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5 综合新闻 2016.9.18 星期日
宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
    湖北日报讯 （通讯员刘凡）昨日在接受央视采访时，宫鲁鸣确认将不再担任中国男篮主帅，他将回到篮管中心任职。
    宫鲁鸣说：“我的任命就在奥运会后就结束了，奥运会后回（篮管）中心上班，然后继续做运动队管理部工作，退休后做些青少年培养的事情。”
    2014年2月，宫鲁鸣上任。2015年亚锦赛，他率领中国男篮夺冠，获得里约奥运会入场券。此后他与篮协的合同出现纠纷，虽然最终继续率队，但在里约奥运会上中国男篮五战皆败。随着合同到期，宫鲁鸣也就此卸任。


   
　