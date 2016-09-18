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 第5版 综合新闻
·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”
·剪纸泥塑融入小学课堂
·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》
·让百姓“明白”看病
·智能生命监测预警系统宜昌首发
·图文：山村里的艺术馆
·中国奖牌数突破200大关
·体育运动与残疾人康复相辅相成
·朱婷开启留洋征程
·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
·武汉速度赛马秋季赛开锣
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湖北日报电子版
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5 综合新闻 2016.9.18 星期日
抵达土耳其
朱婷开启留洋征程
    湖北日报讯 据新华社伊斯坦布尔9月17日电 中国女排国手、里约奥运会最有价值球员朱婷17日抵达土耳其伊斯坦布尔，将作为土耳其瓦基弗银行俱乐部的一员开启留洋征程。
    朱婷表示：“（昨晚在北京）看到大家送我，心情有点不舒服，不过现在很好了，到这边后就要投入训练和比赛。”
    据瓦基弗银行俱乐部工作人员穆斯塔法介绍，朱婷将参加球队的季前训练和备战。土耳其女排联赛比赛将于10月底开始，而在10月中旬球队将赴菲律宾参加女排世界俱乐部锦标赛。朱婷说她将随队前往菲律宾参赛。
    瓦 基 弗 银 行 俱 乐 部 是2015-16赛季土耳其女排联赛冠军，曾获得过一次女排世俱杯和两次欧洲女排冠军联赛冠军，是土耳其和欧洲排球界的一支劲旅。该队拥有2014年女排世锦赛最有价值球员希尔、塞尔维亚女排副攻拉西奇、荷兰队接应斯洛特耶斯，球队主教练是里约奥运会上的荷兰女排教练古德蒂。


   
　