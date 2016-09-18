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 第5版 综合新闻
·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”
·剪纸泥塑融入小学课堂
·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》
·让百姓“明白”看病
·智能生命监测预警系统宜昌首发
·图文：山村里的艺术馆
·中国奖牌数突破200大关
·体育运动与残疾人康复相辅相成
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·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
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湖北日报电子版
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5 综合新闻 2016.9.18 星期日
体育运动与残疾人康复相辅相成
    湖北日报讯 里约残奥会赛事期间，部分中国残奥体育代表团成员表示，开展残疾人体育运动不光是为了在赛场争金夺银，坚持体育运动是目前残疾人康复的重要手段，两者相辅相成。
    中国残奥代表团首席医疗官、中国康复研究中心主任李建军认为，残疾人之所以能在赛场顽强拼搏，基础是康复，没有肢体功能的恢复，技能提升无从谈起，反过来说，现阶段体育运动又作为康复的一种重要手段，长期坚持运动可以有效帮助残疾人康复。中国残奥体育代表团副秘书长吴竞军非常赞同李建军的观点，他举例说，中国女子轮椅篮球队中有一位姑娘，20岁出头，经过多年的轮椅篮球训练，原本瘫痪的双腿竟然有了一些知觉。吴竞军告诉记者，目前国家建了不少残疾人体育训练基地，其中国家级的就有40多个，省一级至少上百个。这些训练基地除了为残疾人运动员参加大赛时提供集训场地，还在指定时间面向社会免费开放，鼓励残疾人来这里运动，帮助其康复。
    中国残奥体育代表团游泳队领队郑瑶表示，残疾人康复是一项复杂的工程，除了肢体上的康复，更重要的是心理方面的康复：“开展体育运动可以帮助残疾人恢复自信，重新点燃对生活的希望，还能在艰苦的训练中磨练克服生活困难的顽强意志。”他说，里约残奥会上，中国残疾人运动员通过自己的努力赢得了大家的理解、包容和支持，找回了生命的尊严和价值，使他们今后能够更好地融入社会。
（据新华社里约热内卢16日电）


   
　