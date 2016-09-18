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当日比赛结束后，中国代表团以94枚金牌、74枚银牌、49枚铜牌的成绩位列金牌、奖牌双榜第一。英国以58金33银35铜位列奖牌榜第二，乌克兰38金33银35铜紧随其后。

带着如虹的气势，本届中国代表团旗手荣静、周景景与张春翠组成的队伍在轮椅击剑女子花剑团体赛决赛中一路领先，以45比28夺得本届残奥会轮椅击剑项目收官战金牌。在这场比赛之前，孙刚、叶如意、胡道亮也刚刚拿下男子花剑团体赛的冠军。“圆满了！感谢里约！”荣静在赛后感叹道。对于队伍“梦之队”的称号，她表示：“当之无愧！”

乒乓球男、女队当天在团体赛中继续诠释“天下无双”，由冯攀峰、赵平、翟祥组成的男队和薛娟、刘静、李倩组成的女队分别在男团3级与女团1-3级比赛中摘金。

在当晚的S7级男子100米自由泳决赛过后，“独臂泳将”潘世云在自己本届残奥会参加的三个项目中全部夺冠。来自四川的黄文攀也继续自己势不可当的表现，在SM3级男子150米混合泳中他以2分40秒19创造新的世界纪录并摘金。王益楠在男子S8级50米自由泳中为中国摘得一金，成姣在女子S4级50米仰泳比赛中获得自己在里约的第三块金牌并以47秒68创造新的世界纪录。

田径赛场上，刘翠青在陪跑员徐冬林的引领下，在女子T11级400米比赛中第一个冲过终点线，摘得她残奥会参赛经历中的第一枚个人项目金牌。女子复合弓个人赛决赛上演一场“中国德比”，周佳敏以微小的优势战胜队友林月珊夺冠。





