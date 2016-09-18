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综合新闻
2016.9.18 星期日
图文：山村里的艺术馆
湖北日报讯 孝昌县周巷镇青山村的民间艺术馆可谓“深山闺秀”，收集了当地历史上保存下来的农具、纺织器具、民间绣品等千余件。图为近日当地居民观赏民间手工制品。 （记者 田悦 视界网 黄一鸣 唐文婷 摄）