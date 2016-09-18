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5
综合新闻
2016.9.18 星期日
发现指标超常，自动呼叫救援
智能生命监测预警系统宜昌首发
湖北日报讯 （记者唐宜贵）当你遭遇疾病或意外失去行为能力怎么办？最佳抢救时间稍纵即逝，常常让人束手无策。一款超智能生命监测预警系统近日在宜昌首发，免费向5000名市民发放使用。
该预警系统发明人、久乐科技创始人赵向东说，依附于人体的这款预警系统，是利用生命科学、互联网、云计算的物联网技术，对人体实施24小时健康检测、健康预警，同时具备协助救援功能。
据介绍，这款被称为健康机器人的智能系统，像手表一样依附在手腕上，通过微型智能传感器，与人体各种健康医学指标即时相连，并自动显示。其核心功能可精准检测人体血氧饱和度、心率、呼吸和温度等重要的生命体征等关键指标，一旦超标，就会及时报警。如某人跌倒后，若2分钟内没有起来，则自动报警，系统会自动呼叫与你关系最近的人，若无应答，则自动启动协助救援功能，及时与120或110对接。
据了解，该系统适用于“三高”、心血管疾病、哮喘、癫痫病人群等九大人群。急救专家认为，该预警系统填补了我国移动救援与发现领域的空白。