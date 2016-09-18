IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”剪纸泥塑融入小学课堂武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》让百姓“明白”看病智能生命监测预警系统宜昌首发图文：山村里的艺术馆中国奖牌数突破200大关体育运动与残疾人康复相辅相成朱婷开启留洋征程宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅武汉速度赛马秋季赛开锣体坛简讯特别提醒
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 第5版 综合新闻
·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”
·剪纸泥塑融入小学课堂
·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》
·让百姓“明白”看病
·智能生命监测预警系统宜昌首发
·图文：山村里的艺术馆
·中国奖牌数突破200大关
·体育运动与残疾人康复相辅相成
·朱婷开启留洋征程
·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
·武汉速度赛马秋季赛开锣
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湖北日报电子版
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5 综合新闻 2016.9.18 星期日
发现指标超常，自动呼叫救援
智能生命监测预警系统宜昌首发
    湖北日报讯 （记者唐宜贵）当你遭遇疾病或意外失去行为能力怎么办？最佳抢救时间稍纵即逝，常常让人束手无策。一款超智能生命监测预警系统近日在宜昌首发，免费向5000名市民发放使用。
    该预警系统发明人、久乐科技创始人赵向东说，依附于人体的这款预警系统，是利用生命科学、互联网、云计算的物联网技术，对人体实施24小时健康检测、健康预警，同时具备协助救援功能。
    据介绍，这款被称为健康机器人的智能系统，像手表一样依附在手腕上，通过微型智能传感器，与人体各种健康医学指标即时相连，并自动显示。其核心功能可精准检测人体血氧饱和度、心率、呼吸和温度等重要的生命体征等关键指标，一旦超标，就会及时报警。如某人跌倒后，若2分钟内没有起来，则自动报警，系统会自动呼叫与你关系最近的人，若无应答，则自动启动协助救援功能，及时与120或110对接。
    据了解，该系统适用于“三高”、心血管疾病、哮喘、癫痫病人群等九大人群。急救专家认为，该预警系统填补了我国移动救援与发现领域的空白。


   
　