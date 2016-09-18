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武汉市卫计委统计，2015年底启动建立小型医疗机构“二维码扫描系统”以来，截至目前，全市可供百姓“扫码验证”的小型医疗机构已有1400余家，占全市2500余家小型医疗机构的56%。其中，江夏、江岸、武昌、洪山、硚口、青山基本实现全覆盖。

为给百姓营造安心、放心、透明、阳光的就医环境，近年来，武汉不断完善监督机制，推进医疗服务监管。今年，武汉又将加强医疗服务监管作为贯穿全年卫生计生工作的主线，着力提升医疗行业的社会满意度。

今年以来，市、区卫生计生委组建联合督查组，连续两轮，对全市51家公立医疗机构和100家社会办医疗机构进行医疗服务监管综合检查及“回头看”整改。全市检查人员200余人分为20个小组，通过查看资料、现场考核、调查、访谈等方式，重点对不规范检查、不规范用药、不规范治疗进行集中整治，制定共计500分的《检查标准》为医疗机构打分排名，以“红黑榜”的形式向社会公布检查结果，点名曝光典型问题。

检查监督的同时，注重医疗机构自我监督和社会、媒体监督结合，督促问题整改落实。截至8月底，全市共检查医疗机构病历60737份、处方199578张；巡查医疗机构3054户，立案处罚82户，罚没款近20万元，吊证（科目）15户；取缔无证行医189户次，没收药品、器械214件（箱）；给予党纪政纪处分38人，问责817人次。

武汉市卫计委主任陈红辉说，以加强医疗服务监管改善百姓就医感受，让群众明明白白看病，就医环境更阳光、舒心，是建设健康中国、健康湖北的题中应有之意。今后一个时期，全市将着力推进医疗卫生领域突出问题监管的长效改进及常态发展。

目前，武汉对医疗价格公示、药品价格管理、医用材料价格管理、新增医疗服务项目价格申报、特殊医疗服务项目价格申报、住院及门诊病人收费核查等医疗机构物价管理制度进行了充实和完善。医疗机构推广语言处方、开展小型医疗机构标准化建设、做好医疗秩序维护等方面的政策措施正在研究制定中。





