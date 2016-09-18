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由音乐剧改编而成的电影屡见不鲜，由经典电影改编而成的音乐剧却屈指可数。凭借电影《人鬼情未了》获得奥斯卡最佳编剧奖的好莱坞金牌编剧——布鲁斯·乔伊·罗宾亲自为音乐剧版本改编剧本、创作歌词并参与了整个制作过程。除了原汁原味呈现电影版中广为流传的主题曲外，其他的音乐作品都是为此次演出特别创作。该剧音乐总监克里斯托弗·纳丁格尔曾担任音乐剧《指环王》的作曲、音乐总监和编曲。

值得一提的是，在音乐剧《人鬼情未了》中融入了许多高科技舞台特效和魔幻元素，观众可感受“在剧院里看大片”。

音乐剧《人鬼情未了》自2011年在英国上演后，已陆续在11个国家和地区演出了2500余场。此次首次亮相武汉，将于2017年1月6日至8日，1月10日至12日，在琴台大剧院连演8场。琴台大剧院总经理王平介绍，剧院曾引进原版音乐剧《巴黎圣母院》来汉演出，这是时隔4年后，再次引进经典原版音乐剧。今后，将更注重引进那些“具有时空穿透力的经典作品”，让市民在家门口就可以看到与美国百老汇、伦敦西区一样的剧目。





