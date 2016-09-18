IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”剪纸泥塑融入小学课堂武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》让百姓“明白”看病智能生命监测预警系统宜昌首发图文：山村里的艺术馆中国奖牌数突破200大关体育运动与残疾人康复相辅相成朱婷开启留洋征程宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅武汉速度赛马秋季赛开锣体坛简讯特别提醒
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 第5版 综合新闻
·IT怪才钱林松独创“逆向秘籍”
·剪纸泥塑融入小学课堂
·武汉引进原版音乐剧《人鬼情未了》
·让百姓“明白”看病
·智能生命监测预警系统宜昌首发
·图文：山村里的艺术馆
·中国奖牌数突破200大关
·体育运动与残疾人康复相辅相成
·朱婷开启留洋征程
·宫鲁鸣确认卸任中国男篮主帅
·武汉速度赛马秋季赛开锣
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湖北日报电子版
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5 综合新闻 2016.9.18 星期日
剪刀剪出精彩泥巴玩出情趣
剪纸泥塑融入小学课堂
    湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员揭兴旺、王东升）剪刀“剪”出精彩，泥巴“玩”出情趣。近日，武汉新洲区李集街得胜小学兴趣小组的同学们的剪纸、泥塑作品，吸引了传统文化进校园推进会与会者的目光，受到啧啧称赞。
    六年级的高梦圆同学，剪出的花鸟虫鱼栩栩如生，透着生命的气息。她说：“剪纸不仅没有影响到学习，还锻炼了动手动脑能力。”
    近年来，该校以传统文化进校园为契机，依托地方传统文化资源，把剪纸、泥塑融入课堂教学，让孩子们在剪纸泥塑中“立德、增智、创新、育情”，体验快乐。
    据介绍，新洲区传统文化进校园活动，初步形成了“一校一品”特色，如得胜小学的剪纸、张店中学的根雕、张店小学的刺绣等，既传承传统文化，又陶冶了孩子们的情操。


   
　