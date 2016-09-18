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综合新闻
2016.9.18 星期日
剪刀剪出精彩泥巴玩出情趣
剪纸泥塑融入小学课堂
湖北日报讯 （记者李先宏、通讯员揭兴旺、王东升）剪刀“剪”出精彩，泥巴“玩”出情趣。近日，武汉新洲区李集街得胜小学兴趣小组的同学们的剪纸、泥塑作品，吸引了传统文化进校园推进会与会者的目光，受到啧啧称赞。
六年级的高梦圆同学，剪出的花鸟虫鱼栩栩如生，透着生命的气息。她说：“剪纸不仅没有影响到学习，还锻炼了动手动脑能力。”
近年来，该校以传统文化进校园为契机，依托地方传统文化资源，把剪纸、泥塑融入课堂教学，让孩子们在剪纸泥塑中“立德、增智、创新、育情”，体验快乐。
据介绍，新洲区传统文化进校园活动，初步形成了“一校一品”特色，如得胜小学的剪纸、张店中学的根雕、张店小学的刺绣等，既传承传统文化，又陶冶了孩子们的情操。