查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 楚天主人 ·省人大常委会批准《黄石市工业遗产保护条例》 ·立法权下放 湖北蹄疾步稳 ·这些地方立法值得期待 ·图文：审议现场 ·非遗保护不能再唱“独角戏” ·一份建议换来一库清水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 省人大常委会批准《黄石市工业遗 · 立法权下放 湖北蹄疾步稳 · 这些地方立法值得期待 · 图文：审议现场 · 非遗保护不能再唱“独角戏” · 一份建议换来一库清水 4 楚天主人 2016.9.18 星期日 一份建议换来一库清水 湖北日报讯 记者 王馨 通讯员 朱博 实习生 柳王敏



“代表履职，要踏石留痕，抓铁有印。”这是省人大代表、当阳市玉阳办事处副主任宋丹的口头禅。

宋丹的办公室里，有个“代表履职专用柜”，里面放着履职日记、代表发言稿汇编、人大调研报告汇编、2012年至2015年人大建议及回复等文稿，堆起来有一米多高。

巩河水库是当阳城乡居民的主要饮用水源。2013年的一段时间，城区居民饮用水的味道变腥了，宋丹两次徒步到水库视察调研，发现上游垃圾物较多，还有三处投肥养殖鱼池。调研归来，她撰写了“关于加强保护巩河饮用水源的建议”，引起当阳市政府的高度重视。之后，市环保部门加强了对巩河饮用水的监测检验力度，及时打捞清除水上漂浮物，并禁止在库边山上放牧，防止粪便污物流入水库。市政府制定颁布了《当阳市饮用水源保护区污染防治管理办法》，爆破拆除了巩河水库三座养殖坝，还投资1000万元建成了污水处理设施，投资1亿多元安装“引巩入城”管网和新建供水能力5万吨/日的水厂，安全饮用水惠及全市28万余人。如今，巩河水库四周山林茂盛，库内水清如镜。

一次，宋丹脚部受伤，恰逢一基层法院开展“代表开放日”活动。宋丹接到通知后，当天早早地来到法院，硬是拄着拐杖从一楼爬到七楼，参加庭审及座谈。

2015年2月，《关于秸秆露天禁烧和综合利用的决定》在省十二届人大三次会议上高票通过。窑湾村在实施《决定》中有“禁而不止”的现象，周边群众反响强烈。经调查分析，宋丹认为主要原因是“领导不力，措施不到位”,她与村党支部、村委会干部一道，向办事处立下“军令状”。

在油菜、麦秆收割禁烧期间，宋丹白天战斗在田间地角，晚上还要参加禁烧秸秆巡逻。脸晒黑了，腿跑酸了，声音说哑了。

2016年春季，窑湾村禁烧秸秆及综合利用工作成效显著。全村千亩秸秆地里无一处冒烟，无一户因禁烧秸秆闹事而上访，无一户遭处罚，无一户秸秆不粉碎荒田，受到市环保部门好评。





