查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 楚天主人 ·省人大常委会批准《黄石市工业遗产保护条例》 ·立法权下放 湖北蹄疾步稳 ·这些地方立法值得期待 ·图文：审议现场 ·非遗保护不能再唱“独角戏” ·一份建议换来一库清水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 省人大常委会批准《黄石市工业遗 · 立法权下放 湖北蹄疾步稳 · 这些地方立法值得期待 · 图文：审议现场 · 非遗保护不能再唱“独角戏” · 一份建议换来一库清水 4 楚天主人 2016.9.18 星期日 非遗保护不能再唱“独角戏” 湖北日报讯 记者 王馨 通讯员 朱博 实习生 柳王敏



我省是非遗大省，屈原故里端午文化节、中国长江非物质文化遗产大展、国际漆艺展、湖北地方戏艺术节等非遗展演活动享誉海内外。

刚刚闭会的省十二届人大常委会第二十四次会议，听取和审议了省人大常委会执法检查组关于检查《湖北省非物质文化遗产条例》（以下简称条例）实施情况的报告。报告显示，全省目前现有非遗代表作4项、国家级100项、省级347项，其中非遗代表作数量占全国四分之一。

检查组认为，近年来我省在条例的贯彻落实方面采取了许多有力措施，如：大力营造非遗保护的良好氛围，积极为非遗保护提供政策支持，努力为非遗活态传承提供人才支撑，通过示范引领构建非遗传承体系等。报告同时指出，我省非遗保护工作仍然存在制度不够完善、经费投入不足、非遗传承后继乏人等问题和困难。

检查中发现，大部分市、县还没有建立非遗保护联席会议制度，文化部门唱“独角戏”现象较为普遍，非遗保护的整体推进乏力，已建立的省级部门联席会议制度也还不够完善。在经费保障方面，部分县市没有将工作经费纳入同级财政预算，已纳入的标准也普遍不高。项目保护经费普遍没有纳入预算，只有很少几个县市将代表性传承人补助经费纳入本级财政预算，导致市、县级项目与传承人保护基本处于空白状态。省级非遗保护专项资金目前仅有1400万元，难以满足全省非遗保护工作要求。

检查组还发现，非遗保护中面临的最为窘迫的问题就是传承“断档”。国家级项目汉剧代表性传承人程彩萍曾坦言，她很想找人传授所持表演技艺，但由于学习时间长，且很难得到较好的收益，一些被传承人都选择了放弃。

如何守护全人类的共同财富？

检查组建议，各级政府首先要将保护工作列入重要工作议程，纳入国民经济和社会发展整体规划，依法建立协调有效的工作机制，发挥政府主导作用，各相关部门积极配合，形成合力；其次，要依法将非遗保护专项经费纳入财政预算，逐步建立文化生态保护区资金补偿机制，加强资金使用监督检查。鼓励个人、企业和社会团体对非遗保护工作进行捐赠和赞助；第三，坚持保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的工作方针，分别采取抢救性保护、整体性保护、生产性保护举措，在传承的基础上加强创新发展，使非遗保护与文化建设、旅游发展、民众生活改善有机融合。





