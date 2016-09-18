查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 楚天主人 ·省人大常委会批准《黄石市工业遗产保护条例》 ·立法权下放 湖北蹄疾步稳 ·这些地方立法值得期待 ·图文：审议现场 ·非遗保护不能再唱“独角戏” ·一份建议换来一库清水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 省人大常委会批准《黄石市工业遗 · 立法权下放 湖北蹄疾步稳 · 这些地方立法值得期待 · 图文：审议现场 · 非遗保护不能再唱“独角戏” · 一份建议换来一库清水 4 楚天主人 2016.9.18 星期日 提前谋划 积极作为 整体联动 统筹推进 立法权下放 湖北蹄疾步稳 湖北日报讯 记者 王馨 通讯员 鲁芳



依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，良法是善治的基础和前提。

我国采取一元两级多层次的立法体制，2015年3月立法法修改前，我国282个设区的市中只有49个较大的市享有地方立法权。其中，包括27个省会城市、18个经国务院批准的较大的市以及4个经济特区所在地的市。还有233个设区市没有获得地方立法权。也就是说，大部分设区的市都没有地方立法权。

根据党的十八大和十八届三中、四中全会精神，新修改的立法法明确了地方立法权限和范围，赋予了所有设区的市、自治州地方立法权。这是充分发挥地方积极性、主动性和创造性的需要，是推进社会治理体系和治理能力现代化的基本途径，也是十八届四中全会所倡导的“完善不同层级政府特别是中央和地方政府事权法律制度”的必然要求。

省人大常委会在省委的领导下，按照“蹄疾步稳”的总体要求，围绕设区的市、自治州行使地方立法权，提前谋划，积极作为，整体联动，统筹推进。

立法法修改后，省人大常委会及时成立由常委会党组书记、常务副主任李春明，常委会副主任王建鸣以及常委会秘书长乔余堂等领导同志组成的推进工作领导小组，统筹推进市州行使地方立法权。在推进工作中，省人大常委会坚持党的领导，重大事项向省委汇报。省人大常委会、省政府将市州人大、政府的机构设置、人员配备和制度建设等统筹考虑，共同推进。

经有关市州认真申报、积极筹备和省人大调研评估，在具备立法条件的基础上，去年7月，省人大常委会会议全票通过了《关于我省设区的市和自治州人民代表大会及其常务委员会开始制定地方性法规的时间的决定》，确定黄石等12个市州人大及其常委会自2016年1月1日起，可以开始制定地方性法规；依照立法法，市州人民政府同步开始制定政府规章。省人大常委会还全票通过了关于修改我省立法条例的决定，及时推进市州人大及其常委会依法行使立法权。

做好地方立法工作，关键在于立法工作机构设立和人才队伍建设。省人大常委会作出决定后，省编办及时报经省编委批准，一次性批复12个市州人大常委会设立正县级法工委。同时，市州编委均按要求批复法工委内设立法科、备案审查科等，核定行政编制人数。为保证地方立法权接得住、接得好，各市州高度重视立法队伍人员的配备工作，积极从有经验、有能力的法官、检察官、政府法制工作人员及律师、法学专家学者中选拔合适的人员。目前，各市州人大法制委员会和法制工作委员会人员基本到位。其中，法制委员会组成人员5人至11人不等，法制工作委员会配备人员4人至9人不等。

立法工作的政治性、实践性、专业性都很强。为使市州立法干部尽快适应立法工作，省人大常委会从2015年8月起，先后组织12个市州人大立法干部60余人次参加全国人大立法法培训班；举办全省立法干部培训班，邀请专家学者和长期从事立法的业务能手为100余名市州立法干部授课解惑答疑，培训内容包括人大制度、立法法和我省立法条例、立法实务、立法技术规范、规范性文件备案审查等。省人大常委会分三批组织各市州人大立法干部34人，到省人大常委会法规室挂职锻炼，全程参与立法调研、法规草案修改等工作，熟悉了解立法工作程序和方法，积累立法工作经验。同时，为推进设区的市、州行使地方立法权，省委以办公厅名义转发了《省人大常委会党组关于设区的市、自治州行使地方立法权的指导意见》，省人大常委会法规工作室拟定了立法条例示范文本。





