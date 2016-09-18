189项中国标准成为世界标准图文：中国品牌海外美誉度与日俱增图文：中俄开展联合防空联合反潜演练直击中俄军演深海猎“鲨”3000万年误差1秒!中巴“枭龙”战机亮相南非防务展“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至图文：全国各地启动科普日活动美土叙境内合作打击“伊斯兰国”
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 第3版 时事
·189项中国标准成为世界标准
·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增
·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练
·直击中俄军演深海猎“鲨”
·3000万年误差1秒!
·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展
·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至
·图文：全国各地启动科普日活动
·美土叙境内合作打击“伊斯兰国”
湖北日报电子版
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3 时事 2016.9.18 星期日
图文：全国各地启动科普日活动
    湖北日报讯 17日至23日，2016年全国科普日活动在各地集中开展，7天内将举行9000多项科普活动，预计参与人数将超过1.7亿人次。图为观众在北京中国科技馆排队体验天宫二号模拟舱。 （新华社发）


   
　