查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 湖北日报讯 综合新华社电“莫兰蒂”刚走，“马勒卡”又接踵而至。据气象部门消息，17日下午3点钟左右16号强台风“马勒卡”进入东海南部海域，将于18日在浙江近海北上。记者从浙江省防汛防台抗旱指挥部了解到，“马勒卡”影响时又适逢农历天文大潮，浙江极可能遭遇“狂风、暴雨、高潮”三碰头局面。而浙江省前期受“莫兰蒂”严重侵袭，再次遭受“马勒卡”影响，有可能加重灾害。

根据气象部门预报，受“马勒卡”影响，浙江省沿海海面将普遍出现大风天气，18日浙中南部沿海海面有10-12级大风，浙北沿海海面也有9-11级大风，台风中心经过的附近海域有12-15级大风;17日夜里到18日浙江沿海部分地区有大雨，局部暴雨。

第14号台风“莫兰蒂”于15日凌晨在厦门沿海登陆，是今年以来登陆我国大陆的最强台风，也是1949年以来登陆闽南的最强台风，鼎盛时强度达到17级，近中心气压一度低至883百帕，刷新世界气象纪录。

记者17日上午从浙江省防汛防台抗旱指挥部了解到，截至9月17日11时，该省因灾死亡10人，失踪4人。据福建省防汛办最新通报，截至16日21时，该省因灾死亡18人、失踪11人。





