查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 时事
·189项中国标准成为世界标准
·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增
·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练
·直击中俄军演深海猎“鲨”
·3000万年误差1秒!
·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展
·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至
·图文：全国各地启动科普日活动
·美土叙境内合作打击“伊斯兰国”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 楚天主人
第5版 : 综合新闻
第6版 : 三农观察
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
189项中国标准成为世界标准
·
图文：中国品牌海外美誉度与日俱
·
图文：中俄开展联合防空联合反潜
·
直击中俄军演深海猎“鲨”
·
3000万年误差1秒!
·
中巴“枭龙”战机亮相南非防务展
·
“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接
·
图文：全国各地启动科普日活动
·
美土叙境内合作打击“伊斯兰国”
3
时事
2016.9.18 星期日
“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至
湖北日报讯 综合新华社电“莫兰蒂”刚走，“马勒卡”又接踵而至。据气象部门消息，17日下午3点钟左右16号强台风“马勒卡”进入东海南部海域，将于18日在浙江近海北上。记者从浙江省防汛防台抗旱指挥部了解到，“马勒卡”影响时又适逢农历天文大潮，浙江极可能遭遇“狂风、暴雨、高潮”三碰头局面。而浙江省前期受“莫兰蒂”严重侵袭，再次遭受“马勒卡”影响，有可能加重灾害。
根据气象部门预报，受“马勒卡”影响，浙江省沿海海面将普遍出现大风天气，18日浙中南部沿海海面有10-12级大风，浙北沿海海面也有9-11级大风，台风中心经过的附近海域有12-15级大风;17日夜里到18日浙江沿海部分地区有大雨，局部暴雨。
第14号台风“莫兰蒂”于15日凌晨在厦门沿海登陆，是今年以来登陆我国大陆的最强台风，也是1949年以来登陆闽南的最强台风，鼎盛时强度达到17级，近中心气压一度低至883百帕，刷新世界气象纪录。
记者17日上午从浙江省防汛防台抗旱指挥部了解到，截至9月17日11时，该省因灾死亡10人，失踪4人。据福建省防汛办最新通报，截至16日21时，该省因灾死亡18人、失踪11人。