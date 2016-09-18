查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 直击中俄军演深海猎“鲨” 湖北日报讯 17日，对于参加中俄“海上联合-2016”军事演习的双方舰艇而言，广东湛江以东某海域充满了未知的危险。海上实兵演习的第三天，双方参演舰艇以红蓝方“背靠背”对抗的方式，组织进行了联合反潜演练。

反潜，是水面舰艇部队的重要战术课题，也是最能代表海军实力和训练水平的科目。来自不同国家的海军舰艇，只有在高度战略互信的基础上，才会开展联合反潜演练。

红方的两个舰艇编队，均由中俄海军参演舰艇混编而成，有1艘导弹驱逐舰、2艘大型反潜舰、3艘导弹护卫舰、数架反潜直升机以及相关辅助舰船，他们的对手是蓝方派出的2艘常规潜艇。

14时许，红方第一舰艇编队驶入演练海域，各舰随即展开海水测量。

导弹驱逐舰广州舰反潜长汪志龙告诉记者，水面舰艇及舰载直升机搜索潜艇的主要手段是声呐，而海水的温度、流向等因素都会影响声呐探测的效果，必须在使用前进行校正。

不多时，广州舰搭载的直-9C反潜直升机起飞升空，在飞行甲板掀起巨大气浪。中方导弹护卫舰黄山舰、俄方“特里布茨海军上将”号大型反潜舰舰载反潜直升机也相继升空，前出进行分区搜潜。与水面舰艇相比，直升机搜潜具有速度快、范围大、效率高等优势。

同时，红方两个舰艇编队各自组成反潜队形，采取反潜机动，开启声呐在潜艇威胁区展开搜索，各舰舰尾留下一条“Z”字形的长长航迹……

声呐，分为主动和被动两种。主动声呐是通过发出声波、接收回波探测目标，而被动声呐只是被动接收声音来辨别目标。“不同的声音，会通过相对应的颜色显示在屏幕上。”汪志龙说，声呐的智能化程度很高，能根据回波能量的大小来区分不同的危险等级，辅以各种颜色。但哪里需要仔细查看，哪里需要变换手段，仍需要要靠人来判断。

这次参加演练的2艘潜艇，一艘是被称为“大洋黑洞”的基洛级潜艇，另一艘是国产某新型潜艇，都具有出色的水下隐蔽能力、机动能力、突防能力和自持力。“发现目标，方位XX，距离XX……”17时20分许，广州舰发现目标，当即向编队指挥所报告潜艇位置，并在舰尾投掷手榴弹进行模拟攻击，在海面掀起数米高的水柱。

17时40分，中俄联合导演部宣布联合反潜演练结束。

（本栏稿件均据新华社17日电）





