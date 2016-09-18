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中俄“海上联合—2016”军事演习17日进入海上联合行动实施阶段第三天，双方参演舰艇以红蓝方“背靠背”对抗的方式，开展了联合防空、联合反潜演练。

红方由中俄海军舰艇混合编成，分成2个舰艇编队，有1艘导弹驱逐舰、2艘大型反潜舰3艘导弹护卫舰、数架舰载直升机及相关辅助舰船。蓝方为中方4架歼轰—7A飞机和2艘常规潜艇。

9时30分，联合防空演练开始。演练的情景设定为，蓝方对红方护卫的重要船舶进行突击。蓝方2批4架歼轰—7A飞机从沿海某机场起飞升空，采取利用地形掩护、超低空掠海飞行等方式，躲避红方雷达探测。

航渡过程中，红方第一舰艇编队3艘舰艇组成人字防空队形，将由补给舰军山湖舰扮演的重要船舶围在中心，利用舰空导弹、主炮、副炮等系统，织成一张远中近程、高中低空紧密衔接的防空火力网。“目标方位XX，高度XX……”10时许，导弹驱逐舰广州舰对空警戒探测雷达发现了模拟导弹实施攻击的蓝方飞机，并模拟发射对空导弹进行抗击，蓝方攻击企图未能实现。

随后，红蓝双方在湛江以东海域展开了多轮对抗。

联合反潜演练是在当天下午进行的。14时左右，红方两个舰艇编队抵达演练海域，各自组成反潜队形，进行反潜机动，利用声呐搜潜。中俄海军舰载直升机前出，吊放声呐重点搜索。

17时20分许，红方第1舰艇编队指挥舰广州舰发现目标，当即向编队指挥所报告潜艇位置，并投掷手榴弹进行了模拟攻击。另一艘潜艇也在不久后被红方第2舰艇编队发现。约20分钟后，中俄联合导演部宣布联合反潜演练结束。

红方第一舰艇编队指挥员翟保然告诉记者，17日全天的演练，都是在实战背景下进行的，红蓝双方事先对对方的兵力部署、作战行动等毫不知情，达到了演练预期目的。

按照演习计划，18日，中俄将展开联合夺控岛礁和实际使用武器科目演习。





