查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 中央媒体湖北重走长征路 湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员王丽媛）红军长征胜利80周年之际，中宣部组织“重走长征路”主题采访活动。16日至19日，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、中央电视台、中国青年报等20多家中央媒体组成的采访团，在我省郧西和红安采访，发掘长征故事，重温红色记忆。

在郧西，采访团走访了湖北口乡虎坪村涝池大院鄂豫陕省委会议遗址、湖北关红色革命展览馆、关防乡丁家坪村红25军75师23团政治部旧址和王家坪革命烈士陵园。18日，采访团将赴红安，走访中国红安将军影视城、苏区纪念园、七里坪镇长胜街等地。

一路聆听、记录，记者们深受触动。光明日报湖北记者站站长夏静说：“听故事、看变化，长征场景如在眼前，更加觉得今天的幸福生活来之不易。”





