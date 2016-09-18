查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 梁惠玲任振鹤赴罗田蕲春 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 湖北日报讯 （记者星星、通讯员明天娇）14日，省委常委、统战部部长梁惠玲，副省长任振鹤到黄冈罗田、蕲春调研“千企帮千村”精准扶贫工作。梁惠玲、任振鹤一行先后深入湖北名羊农业科技有限公司、大自然食品股份有限公司、凯迪电厂、李时珍医药集团等，详细了解民营企业参与产业扶贫情况。

在随后召开的座谈会上，梁惠玲指出，“千企帮千村”精准扶贫行动是贯彻落实中央、省委关于打赢脱贫攻坚战决策部署的重要举措，是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的有力抓手。各地各部门要深化认识，聚焦主题，扎实推进，确保工作取得实效。

梁惠玲强调，要突出产业扶贫、就业扶贫和精准扶贫，大力发展特色产业，积极创新民营企业扶贫模式和参与途径，走项目化、专业化、市场化的帮扶路子。要引导企业发挥优势,将资金、技术、管理、人才、市场等与贫困地区的特色资源、土地、劳动力有机结合，与帮扶建档立卡贫困人口精准对接，选准做实特色产业，带动贫困群众脱贫增收。要落实鼓励支持民营企业投身精准扶贫的政策措施，广泛动员组织民营企业参与扶贫开发，引导民营企业家争当脱贫攻坚的贡献者、精准扶贫的实践者、社会风尚的引领者，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

任振鹤指出，“千企帮千村”行动的难点是精准，要抓住实现精准对接、明确帮扶举措、落实政策支持三个环节，实施精准扶贫精准脱贫基本方略，创新扶贫思路和方式，变大水漫灌为精准滴灌，做到帮扶对象精准，帮扶内容精准，帮扶方式精准，帮扶成效精准，确保“千企帮千村”精准扶贫工作见实效。





