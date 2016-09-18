武汉环保部门节日突查执法抓现行武汉闽光变身“马里的宝钢”每个党员都是主讲人盘点中秋小长假山村别样“合家欢”两度搬离，一样憧憬图文：网络安全科普流动基地倒房户喜建新楼房调研“千企帮千村”精准扶贫工作中央媒体湖北重走长征路
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 第2版 时政要闻
·武汉环保部门节日突查执法抓现行
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·每个党员都是主讲人
·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
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2 时政要闻 2016.9.18 星期日
图文：网络安全科普流动基地
    湖北日报讯 中秋假日期间，在宜昌三峡职院“青少年网络安全战车中国行”游戏体验区内，学生一边玩互动闯关游戏，一边回答网络安全问题。配有八大互动体验装置、长17米、重30吨的网络安全战车，是中央网信办、教育部、团中央指导打造的全国网络安全科普流动基地，宜昌是战车开进湖北的首站。 （记者 刘曙松 视界网 刘中一 摄）


   
　