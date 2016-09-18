查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 图文：网络安全科普流动基地 湖北日报讯 中秋假日期间，在宜昌三峡职院“青少年网络安全战车中国行”游戏体验区内，学生一边玩互动闯关游戏，一边回答网络安全问题。配有八大互动体验装置、长17米、重30吨的网络安全战车，是中央网信办、教育部、团中央指导打造的全国网络安全科普流动基地，宜昌是战车开进湖北的首站。 （记者 刘曙松 视界网 刘中一 摄）





