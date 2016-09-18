查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 时政要闻
·武汉环保部门节日突查执法抓现行
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·每个党员都是主讲人
·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 楚天主人
第5版 : 综合新闻
第6版 : 三农观察
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
武汉环保部门节日突查执法抓现行
·
武汉闽光变身“马里的宝钢”
·
每个党员都是主讲人
·
盘点中秋小长假
·
山村别样“合家欢”
·
两度搬离，一样憧憬
·
图文：网络安全科普流动基地
·
倒房户喜建新楼房
·
调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·
中央媒体湖北重走长征路
2
时政要闻
2016.9.18 星期日
两度搬离，一样憧憬
湖北日报讯 记者 梁晓莹 通讯员 程荣东
从安陆城区向西北方向行车约40分钟，山势逐渐险峻，王义贞镇唐僧村就坐落在这里。
15日，村民周楚炎的女儿周江琴，带着刚满1岁的宝宝，从广州辗转赶回娘家，“听说家里房子不能住了，放心不下爸爸妈妈，陪他们过过中秋。”
7月18日特大暴雨过后，屋后的山体出现滑坡，周家的房子虽还结实，可不能再住了。周楚炎两口子搬到了离家约1公里的集中安置点——一栋废弃村小学里，每家住一间房，一共11户。“安置点蛮周到。墙壁都粉刷过了，门也是新装的，有专人做饭，电扇、蚊香这些都给每家配好了。”两口子白天回家，晚上赶回安置点睡觉。打量着父母暂时的“家”，周江琴放心了。“真舍不得我家房子，它有故事哩。”老周的妻子郭远丛把我们带回家，把炒熟的板栗直往记者手里塞。
1997年夏天，唐僧村同样遭遇了一次特大暴雨，周家原先住的几间土坯房被冲垮。“那年，我们也在临时安置点过的中秋。不过当时条件艰苦得多，只能一边在简易棚子凑合，一边盼着新房建起。好在党和政府关心，当年‘十一’之前，就帮我们开工建这几间新砖瓦房，第二年就搬了进去。”
这次集中安置的11户村民，村里已经在争取各级补助，很快就会在镇上帮他们重建家园。
倒房的只3户，另8户房子都还好，为什么必须搬下山？村支书彭春宝介绍，这里不少山体已严重滑坡、开裂，最厉害的一处塌方量达18万立方米，“这里属于地质灾害区域，继续住人太危险。”“那么深的裂缝，确实危险。”郭远丛说，现在他们的心已定下来了，搬！
正说着，老周从山上挎个竹篮下来，里面装着半篮刚打下来的板栗，“姑娘回一趟不容易，让她多尝尝家里的板栗！”
看到父母都挺乐观，周江琴也笑了。怀里的宝宝好像听懂了大人的话，也咧开嘴，挥舞着小手小脚乐了。