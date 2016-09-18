查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 山村别样“合家欢” 湖北日报讯 记者 星星 通讯员 张朝珍 李欢



今年的中秋节，对罗田县白庙河镇林家坳村的刘国水来说，有着一番别样的味道。

夏天的暴雨中，全村21户危房居民被紧急转移安置。65岁的刘国水和老伴王翠莲是该村3组的五保户，村支书江国书连夜把两老搀扶转移到自己家中，“合家”而居。“今儿一早，老王、老周他们也都来了。”15日，记者一进屋，刘国水就连忙介绍，江国书把村里王庆芬、周强德等被分散安置的四户五保户也邀来家中一起过节。

11时许，江国书从镇上回来了，手里拎着大包小包的鸡鱼肉蛋、青菜果蔬。大伙看江国书拎东西太多，身子都矮了一截，不由笑道：“书记这是把一条街都搬回了。”屋里顿时笑成一片。

午饭后，大家纷纷挽起袖子，忙乎起中秋晚餐的重头戏——月饼。

刘国水开心得像个小孩：“今天我们自己做月饼，好玩！”

王翠莲是村里出名的“大厨”，在她的带领下，大家把制作月饼的面粉、肉松、豆沙、枣泥、蛋黄等材料搬到桌上，有的和面，有的调馅，有的钩花……

一番忙碌后，众人坐在书记家的小院里，吃着自己亲手做的月饼，“馅料特足，双黄的，豆沙调得正甜，就是这个钩花有点丑……”大家互相点评手艺，笑声朗朗，看不出半分“寄居”的落寞惆怅。

五保户汪盛钢感慨地说：“感谢社会的关爱，让我们这些‘无家可归’的人，也过了个温暖团圆的中秋。”

其实，更让老人们开心的是，月光下，村口的易地扶贫搬迁工地上的机器还在加班加点作业。

那里，该村因灾受损的21户灾民的房屋正在加紧建设。年底之前，这些五保户也都将搬进新居。





