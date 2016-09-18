查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 盘点中秋小长假 湖北日报讯 旅游：游客逾千万，收入50亿

（记者陈熹、通讯员徐金华）中秋小长假，全省旅游一片火热，三天共接待游客1063.14万人次，实现旅游总收入50.27亿元，同比增长12%和13%。

假日期间，荆州关公义园、黄石城市公园等一批新景区成为新热点。武汉东湖“赏月专线”、黄鹤楼中秋诗词朗诵会等“旅游+文化”节庆活动，让游客节日更有中秋韵味。此外，假日期间亲情游、城郊游、乡村游等短线游也呈现火爆局面。



铁路：全省发送旅客189万人

（记者雷闯、通讯员孟立）

昨日，全省铁路迎来返程高峰。武汉铁路局公布，节日期间，武铁共发送旅客189万人，其中武昌、汉口、武汉三大火车站发送旅客82.8万人。旅客以短途出行为主，高峰客流主要集中在省内的武汉、宜昌、十堰、襄阳等城市。为满足旅客出行需求，节日期间，武铁新增了5对京广高铁，在汉宜铁路等线路上加开了13对动车和5对普速列车。



高速：三天通行200万辆

（记者赵峰、通讯员高斌）

高速不免费通行并没有阻挡人们出行的热情，省高速公路管理局介绍，中秋小长假15日0时至17日16时，全省高速公路通行量达到204.93万辆，与去年中秋节相比增长27.29%。

节日期间，全省公路、水路运输运行平稳，共发送旅客543.42万人次，其中公路运输发送旅客534.65万人次，水路运输发送旅客8.77万人次。截至昨日16时，全省未发生重特大交通事故和长距离、大规模的拥堵滞留。





