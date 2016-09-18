中西部返乡电商创业榜单出炉何厚铧在澳门会见省政协代表团补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局把解决问题贯穿学习教育全过程图文：秋收美景入画来武汉闽光变身“马里的宝钢”全球首台常温常压氢能客车在汉诞生“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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 第1版 要闻
·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.18 星期日
氢能产业化迎来里程碑时刻
全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
    湖北日报讯 （记者李墨、通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。“泰歌号”由中国地质大学（武汉）旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。
    氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。
    地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。他说，与氢反应的是一种特殊的有机溶剂，不可燃、不挥发，即使把火柴扔进去，也不会烧着。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故，是否会引发爆炸？“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。
    未来，在加油站“加油”时，一般汽车喝的是汽油，而“泰歌号”喝的是透明的氢有机溶剂，每加100升溶剂，可跑300公里。储氢材料还可多次循环使用。
    据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。


   
　