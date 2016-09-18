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第1版 要闻
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·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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全球首台常温常压氢能客车在汉诞
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“武汉造”内焊机器人破解世界难
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要闻
2016.9.18 星期日
氢能产业化迎来里程碑时刻
全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
湖北日报讯 （记者李墨、通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。“泰歌号”由中国地质大学（武汉）旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。
氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。
地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。他说，与氢反应的是一种特殊的有机溶剂，不可燃、不挥发，即使把火柴扔进去，也不会烧着。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故，是否会引发爆炸？“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。
未来，在加油站“加油”时，一般汽车喝的是汽油，而“泰歌号”喝的是透明的氢有机溶剂，每加100升溶剂，可跑300公里。储氢材料还可多次循环使用。
据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。