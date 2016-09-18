查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 氢能产业化迎来里程碑时刻 全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 湖北日报讯 （记者李墨、通讯员裴道彰）昨日，一台以氢为能源的客车（样车）“泰歌号”，在武汉东风扬子江汽车公司下线。在常温常压环境下，以液态氢为汽车驱动能源，这是全球首次。“泰歌号”由中国地质大学（武汉）旗下武汉地质资源环境工业技术研究院、同济大学、江苏氢阳能源有限公司、扬子江汽车等联合研发。其中，常温常压液态储氢为地大的核心技术。

氢是能量密度很高的清洁可再生能源。之所以未大规模应用，瓶颈在于它在常温常压下难以存储、运输。2014年，地大可持续能源实验室主任程寒松攻克“有机液态储氢”这一世界性难题，令氢能产业化迎来重大机遇。

地大资环院院长郝义国介绍，“泰歌号”氢能汽车所应用的常温常压储氢技术，可使储氢密度更大、运输成本更低、加氢更方便，且十分安全。他说，与氢反应的是一种特殊的有机溶剂，不可燃、不挥发，即使把火柴扔进去，也不会烧着。很多人担心氢能源汽车一旦发生交通事故，是否会引发爆炸？“泰歌号”不会，甚至比汽油和柴油动力车还要安全。而且，在行驶过程中，只排放水，没有污染。

未来，在加油站“加油”时，一般汽车喝的是汽油，而“泰歌号”喝的是透明的氢有机溶剂，每加100升溶剂，可跑300公里。储氢材料还可多次循环使用。

据悉，最快明年上半年，首批常温常压液态储氢公交车及物流车将在我省投入试运营。





