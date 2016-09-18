中西部返乡电商创业榜单出炉何厚铧在澳门会见省政协代表团补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局把解决问题贯穿学习教育全过程图文：秋收美景入画来武汉闽光变身“马里的宝钢”全球首台常温常压氢能客车在汉诞生“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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 第1版 要闻
·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.18 星期日
非洲建钢厂，每吨钢材售价4000元，供不应求——
武汉闽光变身“马里的宝钢”
    湖北日报讯 记者 雷闯 实习生 李紫雯

    走进武汉市闽光金属制品有限公司（简称闽光公司），偌大的厂区空无一人，废铁散乱扔弃在各个角落。工厂已经全面停工，供电设备、电炉上都贴有封条。
    然而，这家企业在万里之外的非洲，钢铁生意却做得红红火火。

    商讨3天3夜，4名大股东支持整体拆除

    闽光公司位于武汉市江夏区五里界街道办事处，钢厂正静静地等待整体拆除。该钢厂要压减过剩产能25万吨，淘汰落后产能53万吨，即将告别钢铁市场。“处理完这些废铁后，我们在武汉就不做钢铁生意了。”站在钢厂外，闽光公司总经理刘耀银久久不愿离开。
    钢厂建于1993年，由刘耀银等4名大股东及50多名小股东发起成立，占地近300亩，设计年产能78万吨，主要生产建筑钢材。
    闽光公司经历了钢铁市场的起落，最高峰时期，年产量超过50万吨。江夏区政府统计，该厂固定资产投资累计达1.2亿元，员工230人。近几年，随着钢价暴跌，公司经营出现亏损。去年，粗钢产量仅2.1万吨，生产设备闲置率很高。
    今年7月底，江夏区政府向该公司下达拆除通知。8月5日，政府组织专班拆除了供电线路，封存了相关设备，全面停止炼钢生产。
    刘耀银回忆，4个大股东一下难以接受现实，大家在办公室3天3夜没回家，商讨如何向远在福建家乡的小股东们交代、拆完之后怎么办等诸多问题。“企业老板有思想包袱，政府要想办法帮他们。”江夏区发改委主任徐胜苏表示，区委、区政府派出专人到闽光公司，向股东们宣讲国家政策和当前经济形势，逐一交心谈心。 
　　最后，4个大股东一致认为，小钢厂前景渺茫，即便政府不拆，也会被市场淘汰。大伙不仅同意拆除，还主动回福建做通了小股东们的思想工作。
    目前，江夏区政府已和企业制定好员工安置方案，将在本月内启动拆除工作。

    年产量10万多吨，“马里的宝钢”受欢迎

    钢铁行情不好，闽光公司早早谋划转型。
    刘耀银介绍，2014年，公司4名大股东前往非洲马里考察，发现作为西非的内陆国家，马里几乎没有钢铁厂，工业基础非常薄弱，所需钢铁绝大部分从外国进口。“在国内是过剩产能，放在马里却是抢手货，可以投资建厂。”马里的湖北老乡建议。
    这让大家看到了转型的希望，股东们商议决定，“走出去”到马里建厂。
    当年，股东们投资3000多万元，在马里建了一座年产能超过10万吨的钢铁厂，被当地政府和居民称为“马里的宝钢”。“你看，这是工厂建成时，马里政府的高层来公司剪彩致辞的场景。”闽光公司一名工作人员点开微信，向记者展示马里工厂同事发来的照片，一脸自豪。“在国内属于过剩产能，在马里却成了香饽饽。”刘耀银表示，去年，国内钢材价格最低跌到1600元/吨，而马里工厂生产的钢材每吨售价达4000元，且供不应求，年销售额突破4亿元，帮助企业走出了困境。
    同时，新工厂还弥补了当地钢铁工业空白，解决了当地居民就业，受到马里政府的欢迎，实现多赢。

　　政府出手，帮扶企业减压转型

    企业下一步如何发展？刘耀银说，是全面进军海外市场，还是在武汉原厂址新建物流仓储基地，股东意见还不一致，但有一点是一致的，必须谋求全面转型。“企业转型，我们积极做好服务。”徐胜苏表示，2014年，得知闽光公司要“走出去”，区政府组织专班上门服务，为老板们讲解国外投资环境和政策，提示风险防范。
    闽光公司整体拆除后，厂区建设的一条电力专线失去用武之地，若一并拆除十分可惜。为减少企业损失，江夏区政府出面“吆喝”，希望有需求的企业能购买。目前，附近一家企业表示愿意购买。区政府承诺，若出售成功，所得资金全部给企业。
    为帮助闽光公司转型发展，江夏区政府制定了两套方案。一，工厂拆除后，政府对现有土地整体回购，再进行公开招拍挂，土地收益全部返还给闽光公司，让其有更多资金布局海外市场；二，企业如想原地建物流基地，政府同意调整其土地性质，鼓励发展现代物流，实现就地转型。


   
　