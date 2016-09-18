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走进武汉市闽光金属制品有限公司（简称闽光公司），偌大的厂区空无一人，废铁散乱扔弃在各个角落。工厂已经全面停工，供电设备、电炉上都贴有封条。

然而，这家企业在万里之外的非洲，钢铁生意却做得红红火火。



商讨3天3夜，4名大股东支持整体拆除



闽光公司位于武汉市江夏区五里界街道办事处，钢厂正静静地等待整体拆除。该钢厂要压减过剩产能25万吨，淘汰落后产能53万吨，即将告别钢铁市场。“处理完这些废铁后，我们在武汉就不做钢铁生意了。”站在钢厂外，闽光公司总经理刘耀银久久不愿离开。

钢厂建于1993年，由刘耀银等4名大股东及50多名小股东发起成立，占地近300亩，设计年产能78万吨，主要生产建筑钢材。

闽光公司经历了钢铁市场的起落，最高峰时期，年产量超过50万吨。江夏区政府统计，该厂固定资产投资累计达1.2亿元，员工230人。近几年，随着钢价暴跌，公司经营出现亏损。去年，粗钢产量仅2.1万吨，生产设备闲置率很高。

今年7月底，江夏区政府向该公司下达拆除通知。8月5日，政府组织专班拆除了供电线路，封存了相关设备，全面停止炼钢生产。

刘耀银回忆，4个大股东一下难以接受现实，大家在办公室3天3夜没回家，商讨如何向远在福建家乡的小股东们交代、拆完之后怎么办等诸多问题。“企业老板有思想包袱，政府要想办法帮他们。”江夏区发改委主任徐胜苏表示，区委、区政府派出专人到闽光公司，向股东们宣讲国家政策和当前经济形势，逐一交心谈心。

最后，4个大股东一致认为，小钢厂前景渺茫，即便政府不拆，也会被市场淘汰。大伙不仅同意拆除，还主动回福建做通了小股东们的思想工作。

目前，江夏区政府已和企业制定好员工安置方案，将在本月内启动拆除工作。



年产量10万多吨，“马里的宝钢”受欢迎



钢铁行情不好，闽光公司早早谋划转型。

刘耀银介绍，2014年，公司4名大股东前往非洲马里考察，发现作为西非的内陆国家，马里几乎没有钢铁厂，工业基础非常薄弱，所需钢铁绝大部分从外国进口。“在国内是过剩产能，放在马里却是抢手货，可以投资建厂。”马里的湖北老乡建议。

这让大家看到了转型的希望，股东们商议决定，“走出去”到马里建厂。

当年，股东们投资3000多万元，在马里建了一座年产能超过10万吨的钢铁厂，被当地政府和居民称为“马里的宝钢”。“你看，这是工厂建成时，马里政府的高层来公司剪彩致辞的场景。”闽光公司一名工作人员点开微信，向记者展示马里工厂同事发来的照片，一脸自豪。“在国内属于过剩产能，在马里却成了香饽饽。”刘耀银表示，去年，国内钢材价格最低跌到1600元/吨，而马里工厂生产的钢材每吨售价达4000元，且供不应求，年销售额突破4亿元，帮助企业走出了困境。

同时，新工厂还弥补了当地钢铁工业空白，解决了当地居民就业，受到马里政府的欢迎，实现多赢。



政府出手，帮扶企业减压转型



企业下一步如何发展？刘耀银说，是全面进军海外市场，还是在武汉原厂址新建物流仓储基地，股东意见还不一致，但有一点是一致的，必须谋求全面转型。“企业转型，我们积极做好服务。”徐胜苏表示，2014年，得知闽光公司要“走出去”，区政府组织专班上门服务，为老板们讲解国外投资环境和政策，提示风险防范。

闽光公司整体拆除后，厂区建设的一条电力专线失去用武之地，若一并拆除十分可惜。为减少企业损失，江夏区政府出面“吆喝”，希望有需求的企业能购买。目前，附近一家企业表示愿意购买。区政府承诺，若出售成功，所得资金全部给企业。

为帮助闽光公司转型发展，江夏区政府制定了两套方案。一，工厂拆除后，政府对现有土地整体回购，再进行公开招拍挂，土地收益全部返还给闽光公司，让其有更多资金布局海外市场；二，企业如想原地建物流基地，政府同意调整其土地性质，鼓励发展现代物流，实现就地转型。





