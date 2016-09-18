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第1版 要闻
·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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图文：秋收美景入画来
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武汉闽光变身“马里的宝钢”
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全球首台常温常压氢能客车在汉诞
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“武汉造”内焊机器人破解世界难
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要闻
2016.9.18 星期日
图文：秋收美景入画来
湖北日报讯 昨日，蓝天白云下，联合收割机在宜昌市夷陵区分乡镇进行秋收作业。
（记者 刘曙松 视界网 刘中一 摄）
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