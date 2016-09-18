查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 图文：秋收美景入画来 湖北日报讯 昨日，蓝天白云下，联合收割机在宜昌市夷陵区分乡镇进行秋收作业。

（记者 刘曙松 视界网 刘中一 摄）

灵秀湖北·大美金秋





