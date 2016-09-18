中西部返乡电商创业榜单出炉何厚铧在澳门会见省政协代表团补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局把解决问题贯穿学习教育全过程图文：秋收美景入画来武汉闽光变身“马里的宝钢”全球首台常温常压氢能客车在汉诞生“武汉造”内焊机器人破解世界难题
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 第1版 要闻
·中西部返乡电商创业榜单出炉
·何厚铧在澳门会见省政协代表团
·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局
·把解决问题贯穿学习教育全过程
·图文：秋收美景入画来
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生
·“武汉造”内焊机器人破解世界难题
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.18 星期日
图文：秋收美景入画来
    湖北日报讯 昨日，蓝天白云下，联合收割机在宜昌市夷陵区分乡镇进行秋收作业。
（记者 刘曙松 视界网 刘中一 摄）
　　灵秀湖北·大美金秋


   
　