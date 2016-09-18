查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 把解决问题贯穿学习教育全过程 湖北日报讯 本报评论员



坚持问题导向，边学边查边改，是“两学一做”学习教育的一个基本要求。群众最反感的是形式主义，最期盼的是解决问题。中央也一直强调，解决问题是硬道理，不解决问题就是最大的走过场。十八大以来，我们党抓作风、抓党建，之所以受到社会普遍点赞，就是因为坚持从问题出发，解决了一大批群众反映强烈的突出问题，让党风民风为之一新，使党心民心为之一振。实践证明，有的放矢事易成，学习教育要取得实效，关键在要把问题找出来、把规矩立起来、让纪律严起来，以解决问题为动力来推进学习教育，以解决问题为标准来检验学习教育的效果，把解决问题贯穿始终。

坚持问题导向，首在聚焦问题。此次全省“两学一做”学习教育暨落实基层党建重点任务推进会，通报了5个方面的突出问题，充分体现了强化问题导向、敢于较真碰硬的精神。这让我们意识到，解决学习教育“灯下黑”的问题，领导干部就要带头示范，改变学得“不深不透”、做得“不严不实”、“手电筒照人不照己”；解决基层党组织软弱涣散问题、严肃党内政治生活，就要充分发挥党支部主体作用，把“处方权”往下放，让基层当好“小郎中”；解决非公企业和社会组织党建“覆盖难”的问题，就要以创新工作思路、勇于攻坚克难，迅速扭转“两新”组织党建薄弱问题；解决党员教育管理“宽松软”的问题，就要严把“入口”关、强化教育管理、不做“老好人”，盯紧党员教育管理各个环节，在解决实际问题中把合格党员的标准立起来、把合格党员的形象树起来。

坚持问题导向，更要标本兼治、解决根源性问题。联系实际、对症下药，重在以问题整改落实为突破口，以点带面、整体推进，而不能“头痛医头脚痛医脚”。“两学一做”学习教育是各级党组织的一项重大政治责任，层层压实责任、层层传导压力，才能避免效应递减；针对存在的问题，举一反三、主动补齐短板，才能让基层党建任务落实落地；利剑高悬、铁面问责，才能倒逼责任落实，推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”。

哲学家培根曾经说过：“如果你从肯定开始，必将以问题告终；如果你从问题开始，必将以肯定结束。”以精准精细抓问题查摆、以劲风厉势抓问题整改，我们就能把学习教育的实效转化为实现“十三五”目标、加快“建成支点、走在前列”进程的强大动力。





