查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 何厚铧在澳门会见省政协代表团 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）15日，普天欢庆中秋佳节。全国政协副主席何厚铧在澳门会见了省政协主席张昌尔率领的湖北省政协代表团一行，共话鄂澳交流交往，畅谈政协事业发展。

何厚铧对湖北省政协代表团一行的来访表示欢迎。他说，湖北和澳门渊源深厚，湖北省委、省政府历来重视鄂澳合作，两地交流交往一直很密切，随着交通的更加便利，交流也更加频繁。澳门经济繁荣、社会稳定，包含了湖北的大力支持，包含了澳区政协委员的积极贡献。湖北省政协代表团此次来访，关心和支持澳区委员，必将进一步促进鄂澳合作与交流。目前，澳门正在推进多元发展，加强文化、科技产业创新，努力构建对外开放新平台。随着国家内需拉动战略深入实施，湖北辐射能力强、科技和人才优势逐步显现。鄂澳优势互补，未来交流交融发展前景广阔，湖北可以借助澳门这个对外开放平台，畅通走进葡语系国家的新通道，实现共同发展。

张昌尔说，这次看望慰问住港澳省政协委员，重在加强交流沟通。在介绍湖北发展情况后，他说，湖北省政协认真学习贯彻习近平总书记关于人民政协和社会主义协商民主事业发展的新思想、新论述，深入学习全国政协工作创新发展的新实践、新经验，把握政协工作定位，围绕中心、服务大局，坚持“党委、政府工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里”；积极构建协商民主制度优势，抓协商民主品牌建设，整合各方资源，重点打造月度协商工作品牌，今年已经举办了6次，成效初显；抓委员服务管理，建立健全相关约束激励机制，每位委员形成一个“成绩单”，委员履职的积极性自觉性进一步提高。湖北省政协将为深化鄂澳交流合作作出政协贡献。

省政协秘书长翟天山参加会见。





