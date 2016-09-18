查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中西部返乡电商创业榜单出炉 ·何厚铧在澳门会见省政协代表团 ·补齐短板推进全面从严治党学做结合服务改革发展大局 ·把解决问题贯穿学习教育全过程 ·图文：秋收美景入画来 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” ·全球首台常温常压氢能客车在汉诞生 ·“武汉造”内焊机器人破解世界难题 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中西部返乡电商创业榜单出炉 · 何厚铧在澳门会见省政协代表团 · 补齐短板推进全面从严治党学做结 · 把解决问题贯穿学习教育全过程 · 图文：秋收美景入画来 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” · 全球首台常温常压氢能客车在汉诞 · “武汉造”内焊机器人破解世界难 1 要闻 2016.9.18 星期日 中西部返乡电商创业榜单出炉 枝江列“最活跃县（市）”第二 湖北日报讯 （记者汪彤、通讯员姚红）本月上旬，阿里研究院发布国内首份返乡电商创业研究报告，我省枝江市位列“2015年中西部返乡电商创业最活跃十县（市）”第二。

记者从枝江市了解到，该市返乡年轻人利用电商创业，多集中在鞋类、服装、化妆品等轻工业产品上。当地较早进入鞋类产品网上销售的兴晟达商贸、领地商贸、康宇商贸等电商公司，现已吸纳本地及周边创业人员1200余人，开设网店1800余家，日销售鞋类产品近万双，形成省内最大、全国第二的鞋类产品网上市场。

一些本地特产也搭上电商快车。枝江市政府出台政策，鼓励开设网店或进驻网上超市叫卖自产土货，现已注册仙女鸡蛋、仙女蜂蜜、屈店麻花等特色农产品商标。去年，全市通过电商销售有机大米35万公斤、柑橘25万公斤、橙子5万公斤、蔬菜18万公斤、鸡蛋2万公斤。

枝江以发展电商产业促进县域经济转型升级，探索出“政府引导、市场运作、园区聚集、产业配套”的电商发展新模式。截至目前，全市共发展电子商务示范企业30家、电商网店3500多家，从业人员3000多人，日快递收发2.2万件，去年全市电子商务交易额达到28亿元。





