查看本版大图 上一版 版面概览 第4版 楚天主人 ·省人大常委会批准《黄石市工业遗产保护条例》 ·立法权下放 湖北蹄疾步稳 ·这些地方立法值得期待 ·图文：审议现场 ·非遗保护不能再唱“独角戏” ·一份建议换来一库清水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 省人大常委会批准《黄石市工业遗 · 立法权下放 湖北蹄疾步稳 · 这些地方立法值得期待 · 图文：审议现场 · 非遗保护不能再唱“独角戏” · 一份建议换来一库清水 4 楚天主人 2016.9.18 星期日 因地制宜 彰显特色 这些地方立法值得期待 湖北日报讯 图为省人大常委会组成人员分组审议。（本栏图片均为记者倪娜摄）



记者 王馨 通讯员 程永



近日，记者从省人大常委会法规工作室了解到，我省12个新赋予地方立法权的设区的市、自治州人大常委会围绕环境保护、历史文化保护和城乡建设与管理等立法权限，在省人大常委会的统筹协调下，共确定29件（其中立法条例12件）立法计划项目。除年初省人大常委会一揽子批准的12件立法条例以及刚批准的《黄石市工业遗产保护条例》外，其余16件正在积极有序推进。



环境保护类：聚焦“山水土气”



宜昌市是全国第一个以人大常委会决定的形式专门保护城区公共绿地的城市。为积极响应中央、省委关于生态优先、绿色发展战略定位和建设三峡生态经济合作区的号召，巩固拓展多年来永久性绿地保护成果，宜昌市在享有地方立法权后，将《宜昌市城区重点绿地保护条例》纳入首年立法计划。条例草案设定了重点绿地分级管理、信息公开和年度工作报告、控制重点绿地改变特别机制等制度。目前，该条例草案已经两次审议，即将提请下次宜昌市人大常委会会议表决。

十堰市坚持从地方特色出发，选择《十堰市中心城区山体保护条例》作为首部实体性法规，牢固树立“留住山城特色，保住生态优势”的立法宗旨，为十堰生态文明建设和转型跨越发展提供强有力支撑。条例草案将山体保护规划列为地方重大事项交由市人大常委会决定，还设立了山体修复治理与项目主体建设同步规划、同步设计、同步实施，破损山体修复工程先于建设项目竣工验收的“三同时一优先”原则。目前，该条例草案已经十堰市人大常委会两次审议，拟于9月提请审议表决。

水是生命之源。黄冈市结合本市实际，将《黄冈市饮用水水源地保护条例》列为该市首件实体性立法项目。条例草案明确了饮用水水源地保护的统一监管部门和各部门职责，界定了保护区的禁止性规定，要求分散式饮用水水源保护区的划定报市人民政府备案，设定了生态保护补偿机制。目前，该条例草案已经黄冈市人大常委会两次审议，拟由常委会表决通过后，于11月报请省人大常委会批准。“禁鞭”是保护生态环境、减少城市空气污染、维护公共安全的重要举措。随州市人大常委会拟对城区燃放烟花爆竹进行立法，并将群众普遍关注的电子鞭、孔明灯也纳入禁放范围。

为加强长江经济带生态保护，恩施土家族苗族自治州人大常委会与湖南省湘西自治州人大常委会协作对酉水河保护进行立法，拟通过建立跨行政区域联席会议制度、重大事项通报制度、相关监测数据共享制度和联合执法制度等，约束、规范和协调跨行政区域合作行为。这是在全国首次探索以协作立法的方式促进跨省级区域河流保护工作。



历史文化保护类：留住古城古居的沧桑



襄阳市历史文化底蕴深厚，历代均为经济军事要地，有“华夏第一城池”“铁打的襄阳”“兵家必争之地”等称号，城墙早已成为襄阳的城市名片。为加强城墙保护，推进“一城两文化”建设，襄阳市人大常委会将《襄阳市城墙保护条例》列入今年立法计划。条例草案进一步理顺了城墙保护管理体制，细化了城墙保护范围和保护措施，并对突出存在的历史遗留问题作了明确界定。条例草案已经襄阳市人大常委会两次审议，即将提请下次常委会会议表决。

荆州市是国务院公布的我国第一批具有重大历史价值的历史文化名城，荆州古城墙被誉为“南方不可多得的完璧”。荆州市人大将保护好荆州历史文化资源视作地方立法的首要任务和最大特色，获得地方立法权后，及时启动《荆州市古城保护条例》的立法工作。该条例草案强调城市规划的引领作用，注重古城保护与开发利用相互协调，在保护中利用，在利用中保护。同时，明确了古城保护规划、专项保护规划、修建性详细规划的组织编制机关及程序等。条例草案已于8月底提请荆州市人大常委会审议。

咸宁市古民居资源具有极高的历史、科学和艺术价值，是重要的历史文化遗产。但近年来，在人为破坏和自然损毁的双重压力下，古民居消失速度日益加快，保护工作亟须全面强化。咸宁市以获得设区的市地方立法权为契机，迅速组织《咸宁市古民居保护条例》的起草、审议等工作。该条例草案明确了古民居的保护责任、认定与规划、保护与利用和资金保障等规定，并设定了古民居预先保护、迁移保护和古民居集体土地流转、古民居抵押贷款等一系列创制性内容。目前，该条例草案已经咸宁市人大常委会会议两次审议，拟于10月底提请审议表决。



城乡建设与管理类：规范户外广告和招牌



城乡规划是城乡建设的“龙头”。为解决现实存在的规划编制质量不高、监管不力等问题，孝感市拟出台《孝感市城乡规划条例》，着力加强城乡规划的编制和实施，加强建设用地、建设工程以及乡村建设的规划管理，凸显责任制等特色亮点。该条例草案已经市人大常委会会议审议，9月进入二审程序。

荆门市拟出台《荆门市城市管理条例》，进一步规范城市管理，提升城市治理水平，优化城市人居环境。荆门市人大常委会在立法过程中积极探索创新工作模式，计划先制定综合性城市管理法规，后出台城市管理单项法规，逐步建立以地方性法规为统领、政府规章为支撑的城市管理制度体系。条例草案已经荆门市人大常委会两次审议，10月底拟提交常委会会议表决。

随着城镇化进程的加快，城乡户外广告和招牌数量大幅增加，设置随意性大、管理体制不顺等问题日益突出，严重影响鄂州市的管理和建设。为了建设和谐美观的现代化城市，鄂州市拟出台《鄂州市户外广告和招牌设置管理条例》，为相关工作提供强力支撑。该条例草案已经两次审议，计划提请10月份召开的市人大常委会会议表决。





