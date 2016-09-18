查看本版大图 上一版 版面概览 第4版 楚天主人 ·省人大常委会批准《黄石市工业遗产保护条例》 ·立法权下放 湖北蹄疾步稳 ·这些地方立法值得期待 ·图文：审议现场 ·非遗保护不能再唱“独角戏” ·一份建议换来一库清水 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 省人大常委会批准《黄石市工业遗 · 立法权下放 湖北蹄疾步稳 · 这些地方立法值得期待 · 图文：审议现场 · 非遗保护不能再唱“独角戏” · 一份建议换来一库清水 4 楚天主人 2016.9.18 星期日 我省新赋予地方立法权的市州，诞生首部实体性地方法规 省人大常委会批准《黄石市工业遗产保护条例》 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员鲁芳、程永）14日，省十二届人大常委会第二十四次会议批准了《黄石市工业遗产保护条例》（以下简称《条例》）。这是全省新赋予地方立法权的12个设区的市、自治州人大及其常委会自今年1月1日开始行使地方立法权以来，出台的首部实体性地方法规。《条例》共五章三十九条，就黄石工业遗产的定义和范围、普查和认定、保护和利用、法律责任等方面作了明确规定。为提升实效性，《条例》采取行为列举和兜底保护相结合的方式，对常见的破坏或危害工业遗产的具体行为进行严厉打击。在法律责任的设定上，《条例》摒弃单一的罚款，而是综合采用恢复原状、罚款等多种方式进行追责，国家机关工作人员不作为、乱作为的，予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

黄石市委书记、市人大常委会主任周先旺介绍，黄石是华夏青铜文化的发祥地之一，素有“青铜故里”“钢铁摇篮”“水泥故乡”等美誉，是我国矿冶文化和近代工业文明最具代表性的城市之一。黄石工业遗产数量大、分布广、类型多、含金量高。其中，铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿旧址、大冶铁矿东露天采场和华新水泥厂旧址等，共同组成了以矿产开采、冶炼、制造、加工为核心的“黄石矿冶工业遗产群”，并于2012年11月被列入《中国世界文化遗产预备名单》。出台《条例》，把工业遗产保护工作纳入法治化轨道，必将有力促进黄石工业遗产保护工作的规范化、制度化和常态化，为黄石成功申报世界文化遗产加码。

根据立法法、我省立法条例以及省人大常委会的相关决定，获得地方立法权的黄石市人大常委会于2015年底将工业遗产保护条例列入今年的立法计划项目。从今年1月开始，在经历了草案起草、审议修改、评估论证等阶段后，8月30日，黄石市十三届人大常委会第三十三次会议表决通过了《条例》，并提请省十二届人大常委会第二十四次会议审议批准。

省人大常委会法规工作室相关负责人表示，《条例》的出台不仅对黄石传承历史文化、提升城市人文品味具有重要意义，也对其他被赋予地方立法权的市州有积极的示范作用，更为我省推进法治湖北建设、促进经济社会发展创造了良好的开局。





