查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 湖北日报讯 据新华社电 美国五角大楼16日证实，美军已经在叙利亚北部边境地区部署数十名特种部队士兵，帮助土耳其方面“辨别”共同打击极端组织“伊斯兰国”的反对派武装。这被认为是美国首次派遣地面部队与土耳其在叙境内合作打击“伊斯兰国”。

土耳其上月24日越境进入叙利亚北部，开展代号为“幼发拉底盾牌”的军事行动，力图清除靠近土叙边境的“伊斯兰国”武装分子和其他恐怖组织。眼下，土耳其军队及其支持的武装正在叙城镇杰拉卜卢斯和拉伊之间的边境地区展开行动。

按照美方说法，美特种部队的任务是为展开清除行动的土耳其军队提供建议和协助。“土耳其－叙利亚边境通道在战略上对‘伊斯兰国’在叙利亚和伊拉克的行动至关重要，”五角大楼发言人杰夫·戴维斯说，“向‘伊斯兰国’切断这一重要边境，意味着切断了这一组织进出伊拉克和叙利亚的供给路线，将进一步孤立‘伊斯兰国’所谓的首都拉卡。”





