查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 图文：全国各地启动科普日活动 湖北日报讯 17日至23日，2016年全国科普日活动在各地集中开展，7天内将举行9000多项科普活动，预计参与人数将超过1.7亿人次。图为观众在北京中国科技馆排队体验天宫二号模拟舱。 （新华社发）





