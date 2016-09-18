查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 湖北日报讯 据新华社电 第9届非洲航空航天与防务展(又称南非防务展)正在南非行政首都比勒陀利亚举行。中国中航技进出口有限责任公司15日召开了中国与巴基斯坦联合研制的“枭龙”战机介绍会。

“枭龙”战机是中国与巴基斯坦联合研制和生产的以空空作战为主、兼有较强空地作战能力,全天候、单发、单座、轻型多用途第三代战斗机。中方代号FC-1/“枭龙”,巴方代号JF-17/“雷电”。

“枭龙”项目始于1998年中巴两国政府签署的联合研制原则协议。2003年8月25日,“枭龙”01架原型机首飞成功。2007年3月,首批“枭龙”战机交付巴基斯坦空军。

中航技公司介绍说,“枭龙”战机具有突出的中低空高亚声速机动作战能力,较好的截击、超声速作战能力,有较大的航程、作战半径、较长的留空时间,优良的短距起降特性和较强的武器装载能力。“枭龙”战机采用了先进的气动外形,大推力、低油耗的涡扇发动机,先进的数字式电传飞控系统和高度综合化航空电子及武器系统,具有多种先进的精确导航、战场态势感知、目标探测与识别、作战攻击以及电子战等功能。

全机共有7个外挂点,总外挂能力4600千克,可悬挂先进的超视距空空导弹、红外近距格斗导弹以及多种先进的精确制导空面武器,具有包括双目标超视距攻击和较强对空、对地攻击火力,适合用于执行制空作战和对地打击双重作战任务。

14日开幕的非洲航空航天与防务展始于2000年,每两年举办一次,是目前非洲规模最大的防务工业展览,展示军用装备、警用装备、民用航空装备、人道主义救援和灾害管理设备等。





