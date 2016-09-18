查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 3000万年误差1秒! ——揭秘天宫二号上的空间冷原子钟 湖北日报讯 据新华社电 成功发射的天宫二号搭载了多种高精尖科学装备。其中，由中科院上海光机所研制的“定时神针”——空间冷原子钟，有望实现约3000万年误差1秒的超高精度，这将是国际上首台在轨运行并开展科学实验的空间冷原子钟，也是目前在空间运行的最高精度原子钟。

人类社会发展离不开对时间的精确测量。之前，在太空中运行的原子钟都是热原子钟，精度最高对应300万年误差1秒。此次，由天宫二号搭载的空间冷原子钟将激光冷却技术送入太空，在空间微重力环境下，进一步使时间精度提升10倍，意味着这台钟运行3000万年才会有1秒的误差!

如此精准的钟到底有什么作用呢？上海光机所中科院量子光学重点实验室主任刘亮介绍，在太空中，空间冷原子钟可以建立超高精度时间频率基准。有了这个基准，就可以把天上其他原子钟同步起来，让全球卫星导航系统具有更加精确和稳定的运行能力。

此外，冷原子技术的发展还将大幅提高许多实验的精度，让原来不可能进行的实验成为可能。例如，开展深空导航定位。刘亮说，如果我们在太阳系中不受引力影响的拉格朗日点各放置一台冷原子钟，人类就可以超越近地范围、在太阳系这个更大的范围内实现准确定位，开展大尺度时空研究，包括广义相对论在大尺度情况下是否成立等。

同时，空间冷原子钟还能测量引力红移。根据广义相对论，时间没有统一的概念，在火星、月球等不同的引力场里，时间都是不一样的。“如果天上有个原子钟，地面也有个原子钟，那么一比较，就知道时间相差多少，然后利用这个时间差就可以测量引力红移。”刘亮说。在不远的将来，空间冷原子钟的发展或许能让科幻世界的诸多猜想得到明确的解答。





