查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 时事
·189项中国标准成为世界标准
·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增
·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练
·直击中俄军演深海猎“鲨”
·3000万年误差1秒!
·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展
·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至
·图文：全国各地启动科普日活动
·美土叙境内合作打击“伊斯兰国”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 楚天主人
·
189项中国标准成为世界标准
·
图文：中国品牌海外美誉度与日俱
·
图文：中俄开展联合防空联合反潜
·
直击中俄军演深海猎“鲨”
·
3000万年误差1秒!
·
中巴“枭龙”战机亮相南非防务展
·
“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接
·
图文：全国各地启动科普日活动
·
美土叙境内合作打击“伊斯兰国”
3
时事
2016.9.18 星期日
直击中俄军演深海猎“鲨”
湖北日报讯 17日，对于参加中俄“海上联合-2016”军事演习的双方舰艇而言，广东湛江以东某海域充满了未知的危险。海上实兵演习的第三天，双方参演舰艇以红蓝方“背靠背”对抗的方式，组织进行了联合反潜演练。
反潜，是水面舰艇部队的重要战术课题，也是最能代表海军实力和训练水平的科目。来自不同国家的海军舰艇，只有在高度战略互信的基础上，才会开展联合反潜演练。
红方的两个舰艇编队，均由中俄海军参演舰艇混编而成，有1艘导弹驱逐舰、2艘大型反潜舰、3艘导弹护卫舰、数架反潜直升机以及相关辅助舰船，他们的对手是蓝方派出的2艘常规潜艇。
14时许，红方第一舰艇编队驶入演练海域，各舰随即展开海水测量。
导弹驱逐舰广州舰反潜长汪志龙告诉记者，水面舰艇及舰载直升机搜索潜艇的主要手段是声呐，而海水的温度、流向等因素都会影响声呐探测的效果，必须在使用前进行校正。
不多时，广州舰搭载的直-9C反潜直升机起飞升空，在飞行甲板掀起巨大气浪。中方导弹护卫舰黄山舰、俄方“特里布茨海军上将”号大型反潜舰舰载反潜直升机也相继升空，前出进行分区搜潜。与水面舰艇相比，直升机搜潜具有速度快、范围大、效率高等优势。
同时，红方两个舰艇编队各自组成反潜队形，采取反潜机动，开启声呐在潜艇威胁区展开搜索，各舰舰尾留下一条“Z”字形的长长航迹……
声呐，分为主动和被动两种。主动声呐是通过发出声波、接收回波探测目标，而被动声呐只是被动接收声音来辨别目标。“不同的声音，会通过相对应的颜色显示在屏幕上。”汪志龙说，声呐的智能化程度很高，能根据回波能量的大小来区分不同的危险等级，辅以各种颜色。但哪里需要仔细查看，哪里需要变换手段，仍需要要靠人来判断。
这次参加演练的2艘潜艇，一艘是被称为“大洋黑洞”的基洛级潜艇，另一艘是国产某新型潜艇，都具有出色的水下隐蔽能力、机动能力、突防能力和自持力。“发现目标，方位XX，距离XX……”17时20分许，广州舰发现目标，当即向编队指挥所报告潜艇位置，并在舰尾投掷手榴弹进行模拟攻击，在海面掀起数米高的水柱。
17时40分，中俄联合导演部宣布联合反潜演练结束。
（本栏稿件均据新华社17日电）