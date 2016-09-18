查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 手机可挡子弹“中国智造”创意更新、技术和文化含量更高 图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 湖北日报讯 图为：澳大利亚规模最大的连锁超市之一科尔斯列出目前的畅销中国品牌。图为华为手机销售区。 （新华社发）



日前一则华为手机挡子弹的新闻再次让中国品牌成为海内外热议的焦点。物美价廉这个词曾与有“制造大国”和“世界工厂”之称的中国紧密相连。但随着时代发展变化，正奔向“制造强国”和“智造大国”的中国开始不断为世界提供质量更佳、创意更新、技术和文化含量更高的产品和服务。

得益于多个层面的海外品牌建设，中国品牌的信誉正稳步提高，成为中国经济的新名片。



华为小米等手机风靡全球



据英国《每日邮报》日前报道，现年41岁的西拉杰·亚伯拉罕斯在南非开普敦遭遇劫匪近距离射击，结果胸袋里的一部华为手机为他挡下子弹，因而大难不死。这部金属机身的华为P8手机因此在当地名声大噪。事实上，得益于可靠的质量、新颖的设计，以及合理定价，近年来中国手机品牌在全球的认可度越来越高。

近些年在国内异军突起的小米手机在海外也备受追捧。自2013年4月在中国香港和台湾市场开卖手机之后，小米陆续进入新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、印度、巴西等市场，并拓展南非、尼日利亚和墨西哥等市场，在海外掀起一股小米热潮。



影视剧走入非洲百姓家



初装费200美元，安装调试费50美元，每月至少47美元的节目收视费……在肯尼亚一位上班族尤瑟夫的印象里，这就是数字或者付费电视以往在非洲的价格。

而如今，肯尼亚百姓只要花费20美元买一个机顶盒，每月再花最少2.5美元买一个节目包，就可以观看高质量的数字电视节目了。给非洲百姓带来这一福祉的是中国民营企业四达时代。

据四达时代集团肯尼亚公司CEO张军旗介绍，目前，四达时代已在卢旺达、尼日利亚、南非、几内亚、坦桑尼亚等30个国家注册成立公司，在近20个国家开展运营，用户超过800万。四达时代已成为非洲地区发展最快、影响最大的数字电视运营商。



奥运地铁助力“品牌中国”



中国地铁列车在里约奥运会期间大放异彩。里约METROBARRA公司奥运地铁项目经理克里斯蒂亚诺·门多萨日前向中国中车长春轨道客车股份有限公司(中车长客)发来感谢信。

作为中国高端制造装备“走出去”的成功典范，中车长客从2008年开始进入巴西轨道客车市场，到目前为止，共签订了五个城铁车辆供货合同，累计签约604辆，合同总金额逾58亿元人民币。

WPP旗下公司高管罗斯认为，正如过去美国公司在走向全球过程中推动了整个国家品牌的推广和提升，中国企业的品牌建设和整个“品牌中国”也正展现出积极向上和良性互动趋势，前景令人乐观。 (据新华社北京17日电)





