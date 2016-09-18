查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·189项中国标准成为世界标准 ·图文：中国品牌海外美誉度与日俱增 ·图文：中俄开展联合防空联合反潜演练 ·直击中俄军演深海猎“鲨” ·3000万年误差1秒! ·中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 ·“莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接踵而至 ·图文：全国各地启动科普日活动 ·美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 189项中国标准成为世界标准 · 图文：中国品牌海外美誉度与日俱 · 图文：中俄开展联合防空联合反潜 · 直击中俄军演深海猎“鲨” · 3000万年误差1秒! · 中巴“枭龙”战机亮相南非防务展 · “莫兰蒂”余威犹存“马勒卡”接 · 图文：全国各地启动科普日活动 · 美土叙境内合作打击“伊斯兰国” 3 时事 2016.9.18 星期日 在高铁、核电、通信、汽车等领域，从跟随到引领 189项中国标准成为世界标准 湖北日报讯 近日，在北京举行的第39届国际标准化组织(ISO)大会再次将中国标准工作聚焦在世界舞台中央。随着中国社会经济的发展，中国在世界贸易格局中也正经历着从“中国制造”向“中国标准”的角色转变。



标准评定影响80%世界贸易



“标准”一词对普通民众而言可能稍显“无感”。但当提到“ISO9000质量管理体系”、“3C认证”，多数人则会感到熟悉。从某种意义上说，这些认证标准是人们确认产品质量和安全性能的“定心丸”，指导着人们的经济行为。“三流企业做产品，二流企业做品牌，一流企业做标准。”确立标准是企业做大做强的不变信条。事实上，正是由于英特尔确立了中央处理器(CPU)标准、微软把持了操作系统的标准、苹果主导了手机应用标准，这些巨头才能牢牢掌握国际市场竞争和价值分配的话语权。而作为国际贸易的“通行证”，标准认证是消除贸易壁垒的主要途径。据经济合作与发展组织和美国商务部的研究表明，标准和合格评定影响了80%的世界贸易。



我高铁标准成世界标准



“得标准者得天下。”这句话揭示了标准举足轻重的影响力。而在中国企业“走出去”的过程中，输出“中国标准”一直都被视为最高追求。

从2012年开始，中国铁路总公司在中国开展了“中国标准”动车组研制工作。中国幅员辽阔，地形复杂，气候多变，被极寒、雾霾、柳絮、风沙“淬炼”出的“中国标准”正逐渐超越过去的“欧标”与“日标”，被越来越多的国家采用。

同样，在数字电视领域，中国数字电视标准成为国际电信联盟国际标准后，已被全球14个国家采用，覆盖全球近20亿人口，带动了中国多个数字电视品牌走出国门。

如今，中国在国际标准制定方面的影响力和话语权日益增强，由中国提出和主导制定的国际标准数量逐年增加。截至今年5月，中国已有189项标准提案成为ISO的国际标准，特别是在高铁、核电、通信、汽车等领域，中国在国际标准上实现了从跟随到引领的跨越。



加快中国标准“走出去”



不断提升的影响力也意味着更大的全球责任。作为ISO常任理事国，中国在国际标准制定和促进世界经济合作、互联互通中扮演着愈发重要的角色。

根据《标准联通“一带一路”行动计划(2015—2017)》，中国将加快制定和实施中国标准“走出去”工作专项规划，助推国际装备和产能制造合作。在电力、铁路等基础设施领域，高端装备制造、生物、新能源等新兴产业领域以及中医药、烟花爆竹、茶叶等传统产业领域，推动共同制定国际标准；同时，在设施联通、能源资源合作等方面，组织翻译500项急需的中国国家、行业标准外文版，促进“中国标准”的对外传播。

“中国正在深化标准化工作改革，鼓励各利益相关方积极参与国际标准化活动，通过实现标准化合作助推世界各国间经济贸易合作，充分发挥标准化在推进‘一带一路’建设中的基础和支撑作用。”中国国家标准化管理委员会主任田世宏表示。

(综合新华社电)





