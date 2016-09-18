查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·每个党员都是主讲人 ·盘点中秋小长假 ·山村别样“合家欢” ·两度搬离，一样憧憬 ·图文：网络安全科普流动基地 ·倒房户喜建新楼房 ·调研“千企帮千村”精准扶贫工作 ·中央媒体湖北重走长征路 ·武汉环保部门节日突查执法抓现行 ·武汉闽光变身“马里的宝钢” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 · 每个党员都是主讲人 · 盘点中秋小长假 · 山村别样“合家欢” · 两度搬离，一样憧憬 · 图文：网络安全科普流动基地 · 倒房户喜建新楼房 · 调研“千企帮千村”精准扶贫工作 · 中央媒体湖北重走长征路 · 武汉环保部门节日突查执法抓现行 · 武汉闽光变身“马里的宝钢” 2 时政要闻 2016.9.18 星期日 记录弄虚作假 设施偷偷“放假” 武汉环保部门节日突查执法抓现行 湖北日报讯 记者 王成龙 通讯员 杨海垚



15日，武汉市环保局组织执法人员随机组成3组执法队，随机巡查江城企业的环保情况。13家企业及3个工业园受检，部分企业存在环保设施未正常运行、环保记录造假等猫腻，被抓现行。



环保记录弄虚作假



执法人员发现，武汉武钢北湖盛源碳素有限公司存在冒黑烟现象，烟尘污染超标。执法人员进入厂区核查，发现配料车间二楼C－1除尘器未经环保部门批准，竟被擅自拆除。配料车间一楼至顶楼地面及楼梯，平均积尘约2厘米，部分地面因管道泄漏，粉尘堆积厚度竟达20厘米。该厂造成无组织的粉尘排放，配料车间二楼至七楼的所有窗口均呈黑色。

执法人员还发现，该厂区配料车间四楼除尘器因设备故障未使用，但电脑及纸质记录显示“正常”，其服务的生产设施也在运行中。

执法人员责令该公司立即整改，18日到环保部门接受调查，并限于19日前，提交书面整改报告。



环保设施偷偷“放假”



执法人员来到武汉银泰电源股份有限公司（老厂区）时，该公司化成车间正在生产，但酸雾环保处理设施未运行，执法人员到现场后，才开启废气处理设施。执法人员责令该公司立即改正环境违法行为，并责成蔡甸区环保局进行查处。

武汉恩碧涂料有限公司和武汉元丰汽车零部件有限公司，在厂区内露天堆放危险废物，这些危险废物一旦遭受雨淋等，极易流失，污染周边环境，不符合危废“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失）要求。执法人员出具行政处理通知书，要求立即整改。

此外，武汉市汉味鲜绿色食品有限公司和武汉市众志诚蔬菜有限公司的污水处理设施，分别存在曝气设施运行不正常、曝气池污泥活性不足等问题，执法人员将根据所采水样监测结果，进一步调查处理。





