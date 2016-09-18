每个党员都是主讲人盘点中秋小长假山村别样“合家欢”两度搬离，一样憧憬图文：网络安全科普流动基地倒房户喜建新楼房调研“千企帮千村”精准扶贫工作中央媒体湖北重走长征路武汉环保部门节日突查执法抓现行武汉闽光变身“马里的宝钢”
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 第2版 时政要闻
·每个党员都是主讲人
·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
·武汉环保部门节日突查执法抓现行
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.18 星期日
中央媒体湖北重走长征路
    湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员王丽媛）红军长征胜利80周年之际，中宣部组织“重走长征路”主题采访活动。16日至19日，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、中央电视台、中国青年报等20多家中央媒体组成的采访团，在我省郧西和红安采访，发掘长征故事，重温红色记忆。
    在郧西，采访团走访了湖北口乡虎坪村涝池大院鄂豫陕省委会议遗址、湖北关红色革命展览馆、关防乡丁家坪村红25军75师23团政治部旧址和王家坪革命烈士陵园。18日，采访团将赴红安，走访中国红安将军影视城、苏区纪念园、七里坪镇长胜街等地。
    一路聆听、记录，记者们深受触动。光明日报湖北记者站站长夏静说：“听故事、看变化，长征场景如在眼前，更加觉得今天的幸福生活来之不易。”


   
　