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第2版 时政要闻
·每个党员都是主讲人
·盘点中秋小长假
·山村别样“合家欢”
·两度搬离，一样憧憬
·图文：网络安全科普流动基地
·倒房户喜建新楼房
·调研“千企帮千村”精准扶贫工作
·中央媒体湖北重走长征路
·武汉环保部门节日突查执法抓现行
·武汉闽光变身“马里的宝钢”
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每个党员都是主讲人
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盘点中秋小长假
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山村别样“合家欢”
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两度搬离，一样憧憬
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图文：网络安全科普流动基地
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倒房户喜建新楼房
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调研“千企帮千村”精准扶贫工作
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中央媒体湖北重走长征路
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武汉环保部门节日突查执法抓现行
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武汉闽光变身“马里的宝钢”
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时政要闻
2016.9.18 星期日
中央媒体湖北重走长征路
湖北日报讯 （记者吴擒虎、通讯员王丽媛）红军长征胜利80周年之际，中宣部组织“重走长征路”主题采访活动。16日至19日，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、中央电视台、中国青年报等20多家中央媒体组成的采访团，在我省郧西和红安采访，发掘长征故事，重温红色记忆。
在郧西，采访团走访了湖北口乡虎坪村涝池大院鄂豫陕省委会议遗址、湖北关红色革命展览馆、关防乡丁家坪村红25军75师23团政治部旧址和王家坪革命烈士陵园。18日，采访团将赴红安，走访中国红安将军影视城、苏区纪念园、七里坪镇长胜街等地。
一路聆听、记录，记者们深受触动。光明日报湖北记者站站长夏静说：“听故事、看变化，长征场景如在眼前，更加觉得今天的幸福生活来之不易。”