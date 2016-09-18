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中秋节当天，记者跟随麻城阎家河镇委书记黄建军，走访当地因灾倒房户的新房建设情况。

上午10时，我们来到石桥垸村一组。6月30日的大雨中，这个村庄一次连片倒掉了7户农房。其中，伤残退伍军人毛迎春一家，倒掉的是唯一的住房。

在一片废墟旁，一幢崭新的二层砖结构楼房高高竖起，只等安装门窗和室内装修了。毛迎春父子正在新楼前忙着筛砂。“为尽快建起新房，村党支部和村委会请来机械帮整理地基，砖、砂、水泥都由村里担保老板免费送来；邻居每家每户派工义务帮建，大家这样关心，我们没理由不尽全力！”毛迎春说。

毛迎春说，他做梦都没想到，倒掉土坯房，盖起的是新楼房。120多平方米的新楼房，不到两月已完成了80%工程量。

记者问：“建房资金从哪来？”

村支部书记毛利兵介绍，他这一户，民政部门给1万元，保险公司给3000元，爱心团体捐了2500元，前天麻城市城投公司工作队慰问送来1000元。7月份签订合同，纳入了国家危房改造项目。再不够的部分，亲戚们帮一点。

离开石桥垸村，我们又来到钓鱼台村三组一处废墟前，一些木床和柜子、桌椅还半埋在废墟里。村民说，房主正在新房那儿忙着呢！

转过一个小土梁，倒房户李庆新家的新房已建了一层半，李庆新和老伴正在进进出出忙碌着。“我有5个女儿，都出嫁了。现在房子盖大点，她们回来有地方住！”李庆新说。“他家建新房需要10多万元。5个女儿每家援助点，加上民政、保险和危房改造资金，建房资金不成问题。”村干部介绍。

再过一个多月，李庆新一家就可搬入新房了。新盖的房屋地势较高，日照充足。李庆新说，为选址盖房，邻居把自己菜园让了出来，镇、村干部和救灾工作队多次来协商解决问题，让他倍感温暖。





